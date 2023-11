Czy pójście do programu – typowo rozrywkowego – oznacza, że technologie i biznes schodzą na dalszy plan?

Zdecydowanie nie. Media są ciekawe, ale gdybym miała się jeszcze gdzieś pojawić - telewizja/platformy wolałabym mieć wpływ na przekazywane treści i finalny kształt programu. Uważam, że jest zapotrzebowanie na tworzenie mądrych treści nawet jeśli osoby z branży telewizyjnej myślą inaczej. Chętnie przyczyniłabym się do stworzenia formatu o pieniądzach dla zwykłego Kowalskiego. Biznes i technologia zdecydowanie są na pierwszym planie dla mnie. Telewizję traktuję jako przygodę, nowe doświadczenie. Zawsze moim punktem numer jeden będzie bycie przedsiębiorczynią, nawet jeśli czasem będę pojawiać się w innych rolach np. inwestorki.

Złota rada dla kobiet chcących osiągnąć sukces w biznesie i pani osobisty plan rozwoju?

Złota rada? Go where you’re celebrated, not where you’re tolerated. Jeśli nie jesteś doceniana tam, gdzie pracujesz, to znaczy, że nie jest to miejsce, w którym rozwiniesz skrzydła i będziesz mogła pokazać cały swój potencjał. Szukaj docelowo odpowiedniego dla siebie.

Moje osobiste cele? Jeśli chodzi o takie długoterminowe, jeden z nich to znalezienie się po drugiej stronie stołu, czyli inwestowanie w spółki technologiczne przez fundusz VC. Kolejny to doświadczenie pracy dla jakiegoś big tech typu Google, najlepiej w USA. Inny cel to praca nad rozwiązaniami różnych problemów społecznych, ale żeby móc się na tym skupić, chcę najpierw osiągnąć swoje cele finansowe i zawodowe.