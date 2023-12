Dyrektor generalna Coca-Cola: Sukces jest kwestią subiektywną

Jak The Coca-Cola Company podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju?

To dla nas bardzo istotny temat i ciągle szukamy nowych rozwiązań w tej dziedzinie. Wśród wszystkich naszych inicjatyw istnieją przede wszystkim dwa obszary, na których się skupiamy, są naszą Gwiazdą Polarną. Postawiliśmy sobie globalny cel, że do 2030 roku za pośrednictwem platformy, którą nazywamy Świat bez Odpadów, będziemy zbierać i poddawać recyklingowi równowartość 100 proc. sprzedawanych przez nas opakowań. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Polsce, wykorzystując zasoby, którymi dysponowaliśmy do tej pory, odzyskujemy około 50 proc. opakowań. Mamy więc miejsce na rozwój, ale jednocześnie pewność, że uda nam się osiągnąć ten cel do 2030 roku. Po drugie, razem z naszym partnerem – Coca-Cola Hellenic Bottling Company, chcemy do 2040 roku stać się firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla netto. Tutaj też jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu w wyznaczonym czasie. W przeszłości podjęliśmy wiele inicjatyw, aby zmniejszyć wagę naszych opakowań z tworzyw sztucznych, w ciągu ostatnich 20 lat ograniczyliśmy ją o ponad 45 proc. Zgodnie z nowymi przepisami europejskimi, wszystkie nasze plastikowe butelki mają na stałe przytwierdzoną nakrętkę, co znacznie pomaga w ich zbieraniu oraz gwarantuje, że nie trafią tam, gdzie nie powinny.

Kluczowe dla nas jest również to, co chcemy wdrażać wspólnie z innymi graczami w naszej branży, zwłaszcza w Polsce. Wspólnie dążymy do wdrożenia efektywnego systemu kaucyjnego, w ramach którego będziemy mieli możliwość zebrania wszystkich opakowań, a następnie poddanie ich recyklingowi we właściwy sposób. To rozwiązanie, które da nam pewność, że do 2030 roku 100 proc. tego, co wyprodukowaliśmy, zostanie zebrane i poddane recyklingowi.

Jak oceniasz rolę kobiet w biznesie i ich możliwości rozwoju? Ciągle nie ma ich zbyt wiele na wyższych stanowiskach menedżerskich.

Rzeczywiście, różnorodność i równość, niezależnie od płci, wieku czy pochodzenia, to element naszego DNA. Na poziomie światowym naszym celem jest, aby do 2025 r., 50 proc. kadry menedżerskiej stanowiły kobiety. W Polsce znacząco przekraczamy ten cel, ale to nie była zmiana, która wydarzyła się z dnia na dzień. To był wieloletni proces, w ramach którego awanse były przyznawane na podstawie kompetencji liderek i ich wkładu w rozwój firmy na przestrzeni lat. W Coca-Cola mamy przejrzyste zasady promocji pracowników i wspierania obu płci na różnych etapach kariery. Dbamy też o zapewnienie możliwości utrzymania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz wspieramy wszystkie te obszary, które są integralną częścią programu przywództwa, bez względu na płeć. Osobiście angażuję się w te działania, choćby dzięki mentoringowi, który prowadzę, służę innym pomocą i wiedzą, którą zdobywałam pracując na różnych stanowiskach.

Ważne jest dla mnie, aby znaleźć czas dla zespołu, z którymi współpracuję – niezależnie od tego, czy jest to spotkanie formalne, czy nie. Zawsze staram się wnosić swój wkład we wspieranie moich koleżanek i kolegów, a przy tym sama czerpię z tego ogromną inspirację. Również korzystam ze wsparcia mentorów i przez lata kariery udało mi się stworzyć własną sieć wsparcia – myślę, że naprawdę tego potrzebujemy, bo to nie jest łatwa gra.