Prezeska Art Box Experience: Stworzyliśmy autorski, opatentowany projekt

"Dziadek do orzechów" będzie waszą piątą wystawą.

Art Box Experience otworzyliśmy w 2022 roku autorską wystawą Retro Warszawa, która powróciła również w ubiegłe wakacje i cieszyła się dużą popularnością wśród turystów. Oparta na zrekonstruowanych cyfrowo materiałach archiwalnych przenosiła widzów do pełnej gwaru międzywojennej stolicy, 100 lat wstecz. Można była zobaczyć nieistniejące już budynki, jak Pałac Saski czy Wielką Synagogę, usiąść w kinie na „Zapomnianej melodii”, posłuchać piosenek Mieczysława Fogga w kawiarniach i na potańcówkach, czy zajrzeć na targ na Kercelaku. Był to też ukłon w stronę miejsca, w którym działamy, rewitalizowanych budynków dawnej Fabryki Norblina. Produkowano tu przepiękne patery i posrebrzane, unikatowe, sprzedawane na całą Europę, przepiękne przedmioty domowe. Chcieliśmy też pokazać warszawską Wolę, która jako dzielnica zmieniła się nie do poznania.

"Dziadek do orzechów" w Art Box Experience Materiały prasowe

Kolejną wystawą była proekologiczna „Save the planet”. Stworzyliśmy ją wraz z reżyserem z Brazylii Jarbasem Angelli, nagrodzonym między innymi Złotym Lwem w Cannes. Bardzo bliski jest mu temat zmian klimatu i to, co stało się z Amazonią - masowe wycinki endemicznej roślinności. Myślę, że „Save the planet” też będzie powracać. Było na niej ponad 18 tysięcy uczniów i uczennic, co jest dla nas superwartościową nagrodą. W programie nauczania w Polsce praktycznie nie porusza się zagadnień zmiany klimatu, a nawet jeżeli na przyrodzie czy biologii dzieci czegoś się na ten temat dowiadują, nauczyciele nie mają materiałów, żeby móc im o tym ciekawie opowiadać. W Art Boksie pokazaliśmy Darwinowskie podejście do stworzenia wszechświata, od wielkiego wybuchu i tego jak tworzył się kosmos, jak powstały planety, jak zaczęło się życie na naszej planecie. Pojawia się człowiek i rewolucja industrialna, która podminowała nasz system ekologiczny. Staramy się kończyć wystawy, pozostawiając widza z pozytywnym przesłaniem – „Save the planet” daje nadzieję, pokazując odnawialne środki energii i ekologiczny dekalog.

Mieliśmy też krótką przygodę z mundialem, ponieważ w Art Boksie Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił skład kadry narodowej na mistrzostwa świata w Katarze. Przełomem w naszych działaniach była wystawa Immersive Monet & the Impressionists z premierą 24 marca, którą przygotowaliśmy we współpracy z jedną z czołowych firm przemysłu immersyjnego, kanadyjską Lighthouse Immersive. Wystawa była niekwestionowanym blockbusterem i odbyła olbrzymią trasę po Stanach Zjednoczonych. U nas również została hitem. Obejrzało ją ponad 70 tysięcy osób. 17 listopada odbyła się premiera „Dziadka do orzechów”, produkcji Story Wall Entertainment, również dystrybuowanej przez Lighthouse Immersive.

Państwa wystawy mają nie tylko zapewnić rozrywkę, ale i edukować.