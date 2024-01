Nowa dyrektorka Programu Trzeciego Polskiego Radia: Zgliszcza Trójki zazielenią się pewnego dnia

Powtórzę po raz kolejny: po co rozbijać prężnie działające projekty medialne, które poradziły sobie na rynku dzięki zaufaniu i zaangażowaniu słuchaczy? Zresztą wcale nie jest powiedziane, że koledzy i koleżanki chcieliby od razu wracać na Myśliwiecką. Wielu z nas wydarzenia związane z niszczeniem dawnej Trójki przypłaciło zdrowiem, także zdrowiem psychicznym. Mając tamte doświadczenia, nieufność wobec polityki (najczęściej powtarzane pytanie: a co za 4 lata?), a także ułożone, dobre życie do stracenia — zaczynasz szacować ryzyko. Ale co jasne, każdy decyduje za siebie. Jeżeli ktoś wyrazi taką ochotę, to będziemy rozmawiać. Chciałabym tylko, aby te powroty nie oznaczały zajęcia dokładnie tego samego miejsca, które się zostawiło, warto dać sobie szansę na znalezienie nowych form, skorzystanie z doświadczeń lat poza Trójką. Wiadomo, że jest kilka osób, które chciałabym tu zobaczyć i "paktu o nieagresji" z innymi stacjami trudno będzie dotrzymać tak w 100 proc. Bardzo mnie jednak ciekawi, kto się zgłosi ot tak, bez związków z dawną Trójką. Kim będą ci, których jeszcze nie znamy? Dlaczego chcą pracować w radiu? Nasza teczka nadesłanych zgłoszeń pęcznieje każdego dnia. Wiele osób ma na siebie konkretny pomysł, inni po prostu chcieliby spróbować radia. Pewnie najłatwiej byłoby zaczerpnąć gwiazdy z rynku i odpalić program korzystając z ich popularności. Ale łatwe rozwiązania nie zawsze są najlepsze, a do tego — jak wyżej — musimy patrzeć realistycznie na nasze możliwości finansowe.

Co sprawiło, że sama poszłaś własną drogę, pracując m.in. w newonce?

Byłam jedną z tych osób, które przypłaciły zdrowiem wydarzenia z 2020 r. i wcześniejszych lat. Po wystąpieniu przed Senacką Komisją Kultury zalała mnie fala wsparcia. A potem nastąpiła cisza, której się spodziewałam zresztą. I zostałam z tym swoim niepogodzeniem, moralnym zwycięstwem oko w oko z brakiem rytmu, którym żyłam przez lata. I poznałam jak czarna może być czerń. Nawet nie chcę myśleć, co mogło się stać, gdybym nie miała przy sobie człowieka, który się mną zaopiekował. Skracając: po raz pierwszy w życiu poszłam na terapię, zamiast pędzić od wydarzenia do wydarzenia, zatrzymałam się i pomyślałam o sobie. I wyszło mi, że dla własnego zdrowia i szczęścia chcę spróbować czegoś innego, w nowym środowisku. I dlatego poszłam swoją drogą i to była świetna decyzja.

Nie masz obaw, że powrót na etat źle wpłynie na Twoją niezależność, bo znowu znalazłaś się w instytucji, w której mimo politycznych deklaracji, trzeba liczyć się z grą wielu interesów, presji zarządu, polityków i tak dalej?

Nie jestem na etacie - podpisałam kontrakt. Podchodzę do obecnej pracy jak do zadania, które wymaga czasu i zaangażowania, ale nie jest projektem do emerytury. To mój bezpiecznik.

Czy postawiono przed Tobą wyzwania dotyczące wzrostu słuchalności, pozyskania reklamodawców, na przykład Męskiego Grania?