Proktolog prof. Małgorzata Kołodziejczak: Żeby pomagać kobietom, trzeba naginać procedury

Podchodzę indywidualnie do każdego pacjenta. Każdy pacjent, który trafi do gabinetu proktologa, bez względu na płeć, w pierwszym kontakcie czuje się skrępowany. Próbuję nawiązać z nim życzliwy kontakt i dopiero potem przystępuję do badania przedmiotowego.

Dla wielu ludzi ze środowiska lekarskiego jest pani profesor symbolem sukcesu. Sama siebie też pani tak postrzega?

Zawsze kiedy myślę o sukcesie, z tyłu głowy mam chińskie przysłowie, które mówi, że niedobrze jest czuć, że osiągnęło się jakiś szczyt, bo to oznacza, że pewnie wkrótce zacznie się z niego spadać. (śmiech) W kontekście zawodowym na pewno jakiś sukces odniosłam. Choćby to, że zdobywałam stopnie naukowe, mimo że nigdy nie pracowałam w szpitalu klinicznym. Kierowałam dobrze działającym pododdziałem proktologii na Solcu W tamtych warunkach, mając 21 łóżek, wykonywaliśmy kilkaset operacji w skali roku. Po rozstaniu z tamtą placówką większość zespołu podążyła za mną i teraz nadał razem pracujemy, ale też zespół poszerzył się o młodych, „zapalonych do pracy lekarzy, z czego się bardzo cieszę. Na pewno jest sukcesem, w który dotąd trudno mi uwierzyć, jest to, ze udało mi się stworzyć kolejny, rozpoznawalny w kraju, wiodący ośrodek proktologiczny. Cieszę się też z tego, że w tym roku udało nam się doprowadzić do tego, że do programu studiów na kierunku lekarskim w ramach chirurgii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zostanie włączona proktologia. Dużo publikuję, szkolę. W ramach Polskiego Klubu Koloproktologii wraz z moimi koleżankami i kolegami prowadzę rozległą działalność dydaktyczną. To wszystko mi się udaje.

A „projekt: życie osobiste”…?

Mam szczęście: tu też jestem spełniona. Mam wspaniałego męża, bez którego nie byłabym w stanie rozwijać się całe życie tak, jak to robiłam. Mamy dwóch świetnych synów Marcina i Maćka . Obaj pracują w branży sportowej. O dziwo, bardzo lubię swoje synowe!!!. Mam czworo wnucząt! Nie do końca wiem, jak to się stało, ale udało im się dobrze wychować chłopaków. (śmiech)