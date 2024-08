Polka w Turcji: Samotny mężczyzna na ulicach Stambułu musi mieć się na baczności

Wiele lat temu sama nabrałam się na tę sztuczkę. Wspinaliśmy się z moim ówczesnym chłopakiem, a obecnym narzeczonym na wzgórze Galaty, które jest bardzo strome. Był wieczór, przed nami szedł pucybut z wielką ciężką skrzynią na plecach i nagle upadła mu szczotka i sturlała się w naszą stronę. Podnieśliśmy ją i krzyknęliśmy, że ją zgubił. Pan się odwrócił i wydawał się bardzo ucieszony. W zamian za naszą wspaniałomyślność zaproponował, że wyczyści mojemu chłopakowi buty. Co prawda była wiosna, buty były nowe i czyste więc nie było takiej konieczności, ale chcieliśmy być mili. Podczas czyszczenia butów usłyszeliśmy bardzo długą i smutną historię życia tego pana, postanowiliśmy więc mu jakoś pomóc i daliśmy mu pieniądze. Na drugi dzień idąc wybrzeżem zupełnie płaską ulicą inny pucybut też „przypadkiem” zgubił szczotkę. Zrozumiałam, że to nie może być przypadek. Później odkryłam, że jest to sztuczka tak stara jak Wzgórza Stambułu. Z drugiej strony myślę, że pucybuci wnoszą dosyć uroczy element dawnej przeszłości Konstantynopola i szkoda by było, gdyby zniknęli z tego miejskiego krajobrazu.

Na co jeszcze trzeba uważać?

Zwykle bywało tak, że jeżeli przy okazji zamówienia na stole pojawiła się woda, orzeszki czy chipsy to zwykle były w gratisie. W ostatnich latach w związku z galopującą inflacją - turecka gospodarka mocno podupadła, a jakość życia się pogorszyła. Restauratorzy w Stambule, gdzie jest sporo turystów, zaczęli stosować rozmaite triki. Teraz w tych turystycznych miejscach, jeżeli cokolwiek pojawia się na stołach w restauracji co nie zostało wcześniej zamówione — to warto dopytać, czy jest dodatkowo płatne. A jeżeli tak, to za ile, bo zdarza się, że dla turystów są specjalne ceny, często bardzo wywindowane. Zawsze więc rekomenduję, żeby upewnić się co do cennika i sprawdzić opinię w Google na temat danego miejsca.



Uważać powinni też samotnie podróżujący panowie.

Na pewne sytuacje powinni uważać wszyscy, bez względu na płeć. W Stambule jednak szczególną czujnością muszą wykazać się samotni mężczyźni, którzy nierzadko padają ofiarą sytuacji typu „wypij i zapłać fortunę”. Często zdarza się, że nagle na ich drodze staje tajemniczy mężczyzna, który proponuje wspólną wycieczkę, mówi, że pragnie pokazać ciekawe miejsca i oferuje swoje towarzystwo. Zwykle jest bardzo sympatycznie. Natomiast jeden z moich przyjaciół miał inne doświadczenia. Po poznaniu człowieka, z którym miło mu się rozmawiało, nieoczekiwanie trafił do bardzo eleganckiego lokalu, w którym mieli wspólnie napić się piwa. Na stole bardzo szybko pojawił się szampan, przekąski, nagle dołączyły tajemnicze panie. Gdy mój znajomy zorientował się, że coś nie gra, nie mógł opuścić tego miejsca, dopóki nie pozostawił w nim zawartości portfela. Na szczęście ta historia skończyła się dobrze, ale najadł się sporo strachu. Myślę jednak, że lepiej mieć się na baczności.