Ekspertka ds. wizerunku: Biała koszula i granatowa spódnica to zły strój na rozmowę o pracę

Taka sytuacja rzeczywiście może mieć miejsce. Doświadczenia pokazują, że jeśli w firmie są dwie osoby o identycznych kompetencjach, to pracodawca zwróci uwagę na tę, której wizerunek i sposób komunikacji idealnie odzwierciedlają wartości firmy. Taka osoba ma większe szanse na awans. Może się wydawać, że kwestia wizerunku zmieniła się po pandemii, ale to nie do końca prawda. Rzeczywiście do kwestii stroju podchodzi się z większym luzem – dziś idąc do banku, rzadko można spotkać kobietę w klasycznej garsonce, czy czarnym garniturze, a jeszcze 20 lat temu było to normą. Wizerunek jest silnie powiązany z przemianami społecznymi, dlatego proces zmiany naszych nawyków trwa dłużej. Aby rzeczywiście zmienić nasze podejście do wizerunku, potrzeba około pięciu lat. Pandemia nie wpłynęła więc na nas tak mocno, jak mogłoby się wydawać. Chociaż często mówimy, że wizerunek nie jest istotny, to zawsze zadajemy pytanie: „Co jest ważniejsze – styl czy skill?"

No właśnie, co jest ważniejsze – to, jak się ubieramy, czy to, jakie mamy kompetencje?

Obie te rzeczy powinny się uzupełniać. Mózg działa w taki sposób, że oceniamy zarówno wygląd, jak i kompetencje osoby, z którą rozmawiamy. Żeby skupić się wyłącznie na jej umiejętnościach, musimy być w świetnej kondycji – wypoczęte, skoncentrowane, co nie zdarza się codziennie. Dlatego te dwie warstwy – wizerunek i kompetencje – muszą ze sobą współgrać, bo nigdy nie wiemy, w jaki sposób odczyta nas audytorium do którego mówimy: czy będzie oceniało nas na podstawie tego, jak wyglądamy, czy będzie oceniało to, co mówimy.

A zatem znane powiedzenie „Jak cię widzą, tak cię piszą” nadal ma sens?

Zdecydowanie. Chociaż dziś bardziej pasuje stwierdzenie, że mamy tylko jedną szansę, by zrobić dobre pierwsze wrażenie. To jest kluczowe przy budowaniu marki osobistej. Bywa, że nie pamiętamy osoby, z którą miałyśmy wcześniej kontakt zawodowy; nie pamiętamy szczegółów rozmowy, ale na pewno pamiętamy, jakie wrażenie na nas zrobiła i jak się w jej towarzystwie czułyśmy.

Wyobraźmy sobie, że jestem na początku drogi i dopiero zaczynam pracę w korporacji. Jak pracować nad swoim wizerunkiem?