Reklama

Bożena Batycka: Straciłam wiarę w sądy

Gościem najnowszego odcinka podcastu „Powiedz to kobiecie” jest Bożena Batycka, była właścicielka firmy Batycki, projektantka skórzanych torebek z charakterystycznym bursztynowym oczkiem, które w latach 90. i 2000 nosiło wiele znanych Polek.

Publikacja: 20.09.2025 17:00

Bożena Batycka, projektantka (fot. Kala Kiełbasińska)

Bożena Batycka, projektantka (fot. Kala Kiełbasińska)

Foto: podcasty.rp.pl

Anna Zejdler

Skórzane torebki firmy Batycki na początku lat 2000 cieszyły się wśród Polek ogromną popularnością. Zresztą nie tylko Polki doceniały jakość i klasę produktów tej marki. Bożena Batycka z dumą przyznaje, że z torebkami jej projektu widziane były podczas oficjalnych przyjęć hiszpańska królowa Letycja i Barbara Bush.

Reklama
Reklama

W ostatnich dniach na rynku pojawiła się książka „Batycka. Gorzki smak sukcesu”, w której przedsiębiorczyni zdecydowała się opowiedzieć historię swojego życia dziennikarce Magdalenie Kuszewskiej. W tych wspomnieniach jest nie tylko analiza sukcesu rodzinnej firmy z galanterią skórzaną, ale przede wszystkim droga człowieka, który stracił wszystko: syna Tomasza, męża, zdrowie, pracę, pozycję, pieniądze, poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na lepszą przyszłość.

– W firmie zaczęły się duże problemy finansowe, o których ja nie wiedziałam. To może dziwnie zabrzmi, ale ja nie jestem z natury bizneswoman. I w ciągu całej mojej zawodowej działalności, rzeczy związane z biznesem, administracją, powierzałam innym – tym, którym ufałam, że będą to robić w najlepszej wierze, najlepiej, jak potrafią. Dość późno zorientowałam się, że w firmie jest źle. I wówczas postanowiłam w jakimś sensie wrócić do niej, bo już się oddalałam. Czułam zbytnio ciężar działania i chciałam menadżerkom tę firmę zostawić, ufając, że one sobie świetnie z tym poradzą. Nawet napisałam testament, który na nie zapisywał firmę, po to, żeby czuły się bezpiecznie, że gdy mnie zabraknie, one będą miały czym zarządzać. Niestety wszystko nie ułożyło się tak, jak mi się wydawało, że może się ułożyć. Głównie dlatego, że pojawiły się istotne problemy finansowe. I ja o tym faktycznie dowiedziałam się ostatnia, tak jak o zdradach często żony dowiadują się ostatnie – mówi Batycka.

Bożena Batycka, pomimo bolesnych porażek, nie nosi w sobie żalu, złości ani tęsknoty za przeszłością. Okazałą willę zamieniła na skromne dwupokojowe mieszkanie w bloku. Opiekuje się w nim dorosłym synem Grzegorzem, który zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Z zachwytem patrzy na „swój ogród”, czyli kwiaty, które posadziła na ulicy przed oknem. Przyznaje, że z wiekiem potrzebujemy do szczęścia coraz mniej rzeczy. Wciąż stara się szukać w życiu sensu.

Reklama
Reklama

– Właściwie dochodzę do wniosku, że żadnej lekcji nie pobrałam. Nie ma we mnie złości, nie ma żalu. Nie umiem zmienić swojej natury, nie umiem źle myśleć o ludziach. Wszystko straciłam. I nie płaczę z tego powodu, bo nie da mi się ukraść mojego serca, mojej duszy i mojego stosunku do świata – podsumowuje Bożena Batycka.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia biznes

Anna Zejdler

Skórzane torebki firmy Batycki na początku lat 2000 cieszyły się wśród Polek ogromną popularnością. Zresztą nie tylko Polki doceniały jakość i klasę produktów tej marki. Bożena Batycka z dumą przyznaje, że z torebkami jej projektu widziane były podczas oficjalnych przyjęć hiszpańska królowa Letycja i Barbara Bush.

W ostatnich dniach na rynku pojawiła się książka „Batycka. Gorzki smak sukcesu”, w której przedsiębiorczyni zdecydowała się opowiedzieć historię swojego życia dziennikarce Magdalenie Kuszewskiej. W tych wspomnieniach jest nie tylko analiza sukcesu rodzinnej firmy z galanterią skórzaną, ale przede wszystkim droga człowieka, który stracił wszystko: syna Tomasza, męża, zdrowie, pracę, pozycję, pieniądze, poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na lepszą przyszłość.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prof. dr hab. Agnieszka Szuster Ciesielska: Myślę, że szczepionki w pewnym sensie stały się ofiarą w
Wywiad
Prof. Szuster-Ciesielska: Dezinformacja potrafi być groźna jak wirus i kosztować życie
Kinga Klich: Nie da się całkowicie wygrać z dezinformacją, ale można ograniczać jej skutki. Kluczowe
Wywiad
„Najłatwiej manipuluje się spolaryzowanym społeczeństwem”. Tak działa dezinformacja
Bal Debiutantów 2025
Wywiad
Alexandra Konarska: Bal Debiutantów to tradycja kształtująca przyszłość
Anna Jurkiewicz: Praca w fundacji uświadomiła mi, że każdy z nas nosi w sobie nieznane trudności i n
Wywiad
Prezeska zarządu Fundacji Itaka: Zaginięcie może przytrafić się każdemu
Diana Łapińska-Sanocka, Sales Leader w Google Ireland: Moja definicja sukcesu zmienia się w zależnoś
Wywiad
Diana Łapińska-Sanocka o pracy w Google: Popełniłam wiele gaf kulturowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie