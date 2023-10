Wegetarianizm jest zapisany w genach? Ciekawe odkrycie naukowców

Wegetariański styl życia od zawsze budził w społeczeństwie duże emocje. Wiąże się on bowiem nie tylko ze sposobem odżywania, ale bardzo często odwołuje się także do elementarnych kwestii światopoglądowych. I chociaż sfera świadomej decyzji, podyktowanej wyznawanymi wartościami z pewnością odgrywa tu najistotniejszą rolę, to wiele wskazuje na to, iż tendencje do preferowania wegetariańskiej diety możemy nosić już w genach.

Wegetarianizm - zapisany w genach?

Do takich wniosków doszli brytyjscy naukowcy, którzy posiłkując się danymi pozyskanymi z Biobanku, postanowili przeprowadzić pewien eksperyment. W badaniu porównano ponad 5000 wegetarian – takich, którzy wstrzymali się od spożywania mięsa zwierzęcego przez co najmniej rok – z grupą kontrolną, w której znalazło się ponad 300 000 osób, które jadły produkty pochodzenia zwierzęcego w roku poprzedzającym. Naukowcy zidentyfikowali trzy geny, które są w istotny sposób powiązane z wyborem wegetariańskiego trybu życia. Wszystkie trzy znajdują się na chromosomie zawierającym geny zaangażowane w funkcjonowanie mózgu i metabolizm lipidów – procesu, w którym tłuszcze rozkładane są na energię.

To jednak nie wszystko. Okazuje się, że istnieje również aż 31 dodatkowych genów, które można powiązać z wegetarianizmem. Z badań wynika, że wegetarianie częściej niż nie-wegetarianie mają różne warianty genów. Przyczyną tych rozbieżności mogą być odmienne sposoby metabolizowania lipidów i tłuszczów przez poszczególne organizmy.

- Kilka genów, w tym NPC1 i RMC1, bierze udział w metabolizmie lipidów czyli tłuszczów i funkcjonowaniu mózgu. Na przykład NPC1 bierze udział w transporcie dużych lipidów, zwanych lipidami złożonymi, do komórek, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego – wyjaśnia Nabeel Yaseen, główny autor badania i emerytowany profesor patologii na Northwestern University.