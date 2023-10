Trzecim źródłem informacji na temat tego, co się dzieje w czasie, jest sygnał o tym, ile wykonaliśmy czynności. Niektórzy są przyzwyczajeni do tego, że na przykład do południa wykonują 5-6 zadań. I z tych trzech informacji: kąta padania światła, poziomu zmęczenia organizmu i ilości wykonanych zadań orientujemy się w czasie.

Zmiana czasu - mózg musi do niej przywyknąć

Żyjemy w czasach, w których dysponujemy rewolucyjnym wynalazkiem, którego powstania z pewnością nasz mózg nie przewidział - zegarkiem. Jeżeli przyzwyczaimy się do tego, że wskazywana na zegarku pora mniej więcej pokrywa się z sygnałami płynącymi z organizmu, to trudno nam będzie odnaleźć się w sytuacji, gdy nagle te informacje zaczną się rozmijać. Kiedy kąt padania światła, poziom zmęczenia oraz ilość wykonanych zadań nie współgra z godziną widniejącą na zegarku, nasz umysł może doznać wrażenia rozregulowania i chaosu. Przywyknięcie do tej zmiany zajmie mu z pewnością trochę czasu.

Czy jednak istnieją jakiekolwiek pozytywne strony zmiany czasu? Z pewnością zmusza ona układ poznawczy do ćwiczenia elastyczności. A im bardziej jest on giętki i elastyczny, tym większą ma szansę dłużej sprawnie odgrywać swoją rolę.

Na szczęście nie jesteśmy całkowicie bezbronni i możemy postarać się pomóc naszemu organizmowi przetrwać niełatwy moment zmiany czasu.

– Długie, jesienne wieczory sprzyjają np. nadrabianiu zaległości w spaniu, chociaż wielu z nas zapewne mierzy się z pokusą, aby wykorzystać je raczej na pasjonujące lektury lub seanse filmowe. Z tego typu rozrywek warto jednak korzystać z umiarem, gdyż niekoniecznie są one dobre dla naszego narządu wzroku. Powinno się również zadbać o to, aby forma naszego odpoczynku różniła się od czasu spędzanego w pracy. Jeżeli w pracy siedzimy wiele godzin przed komputerem, to raczej nie zafundujemy naszemu mózgowi właściwego odpoczynku, czyniąc to samo po powrocie do domu. Układ poznawczy nie odpoczywa, bo robi ciągle to samo. Starajmy się również maksymalnie wykorzystać światło dzienne, gdyż jest ono dużo zdrowsze dla naszych oczu niż to sztuczne. A przede wszystkim – porządnie się wysypiajmy - radzi psycholog Maciej Jonek.