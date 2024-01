Mleko zwierzęce czy roślinne? Ekspertka wyjaśnia, która wersja jest zdrowsza

Jak zastąpić mleko zwierzęce?

Jeżeli ktoś unika mleka pochodzenia zwierzęcego, bo po prostu go nie lubi, to może je zastąpić innymi produktami mlecznymi takimi jak kefir czy jogurt, które posiadają te same właściwości i składniki mineralne, a dodatkowo zawierają bakterie probiotyczne. Natomiast jeżeli powodem decyzji o wyłączeniu tradycyjnego mleka z diety są pobudki etyczne i wiąże się z całkowitą rezygnacją z produktów pochodzenia zwierzęcego, to zalecana jest odpowiednio dobrana suplementacja wapniem i witaminą D.

- Podstawową różnicą pomiędzy witaminą D2 a D3 jest źródło dostarczania ich do organizmu. Wit. D3 można znaleźć w żywności pochodzenia zwierzęcego, D2 natomiast w roślinach. Witamina D3 występuje ponadto w żółtkach jaj, wątróbce, maśle, tłustych rybach, oleju rybnym. Źródłem witaminy D2 są z kolei uprawiane w promieniach ultrafioletowych grzyby oraz żywność wzbogacona (fortyfikowana). Obie formy witaminy D są częstym składnikiem popularnych dzisiaj suplementów diety. Kolejna z różnic pomiędzy obydwiema witaminami polega na poziomie całościowego podnoszenia ich poziomu w organizmie – ta pochodząca z żywności zwierzęcej jest skuteczniejsza niż witamina D2. Ponadto, witamina D3 jest również bardziej odporna na zmiany temperatury i wilgoć - tłumaczy dietetyczka.

Dodatkowo warto zamienić białka pochodzenia zwierzęcego na białka roślinne zawarte w orzechach, nasionach pestek oleistych (pestki słonecznika, pestki dyni) oraz roślinach strączkowych (soczewica, fasola, ciecierzyca).

Mając na uwadze powyższe fakty, można zadać sobie pytanie, jak oceniać prowadzoną kilka lat temu kampanię "Pij mleko, będziesz wielki’’. Czy miała ona sens?

- Uważam, ze każda forma działań edukacyjnych, o ile jest mądra i długoterminowa, ma swoje wymierne korzyści — mówi Agnieszka Piskała-Topczewska. - To, że mleko i produkty nabiałowe powinny być częścią zdrowej zbilansowanej diety dzieci i młodzieży, to fakt. Mleko i jego przetwory mają udowodniony korzystny wpływ na rozwój i wzrost. WHO, pediatrzy i dietetycy są zgodni co do tego, że dwa posiłki mleczne powinny być w diecie dzieci w czasie ich intensywnego wzrostu. Wyeliminowanie tych produktów może mieć poważne reperkusje w późniejszym wieku. Efektem tego może być przyspieszona osteoporoza, osteopemia, ale również nabyta nietolerancja laktozy czy alergia na białka serwatkowe lub kazeinowe. Oczywiście warto też wspomnieć o zaleceniach i odpowiedniej ilości produktów mlecznych w diecie dzieci. Są bowiem „skrajnie vege” rodzice, którzy ze względów ideologicznych eliminują produkty odzwierzęce w diecie dzieci, z drugiej strony znam Rodziców, którzy doprowadzili do „przebiałczenia” organizmu dziecka, a to z kolei może skutkować niewydolnością lub uszkodzeniami nerek. Jak wiadomo, obie skrajne zachowania odbijają się negatywnie na zdrowiu dzieci. Jeśli jednak dzieci nie lubią mleka (np. ze względu na smak), alternatywą nie powinny być napoje roślinne, ale inne produkty nabiałowe np. maślanka, jogurt, kefir, ser żółty - podsumowuje ekspertka.