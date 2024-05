Światowy Dzień Higieny Rąk. Dlaczego eksperci odradzają używanie mydła w kostce?

Wiele lat przed wybuchem epidemii Covid-19, zachowanie ekscentrycznego bohatera serialu „The Big Bang Theory”, Sheldona Coopera, wywoływało salwy śmiechu. Sporadycznie przyjmując gości w swoim mieszkaniu witał ich w progu z płynem dezynfekującym w ręku i nie zapraszał do środka, dopóki nie upewnił się, że każdy otrzymał swoją dawkę „Purell” i starannie wtarł ją w dłonie. Pandemia sprawiła, że takie zachowanie przestało dziwić, a regularne mycie rąk i noszenie przy sobie płynu do dezynfekcji dłoni stało się dla wielu osób normą. Co się dzieje, gdy higiena nie jest przestrzegana i jak należy myć ręce, by upewnić się, że wszystkie bakterie i drobnoustroje zostaną z nich bezpiecznie usunięte? W komentarzu dla kobieta.rp.pl te kwestie pomaga rozstrzygnąć mgr inż. Joanna Mulik- Buczma, technolog żywności i żywienia człowieka.

Choroby brudnych rąk

Choć o konieczności regularnego mycia rąk dzieci uczą się już na etapie przedszkola, nie zawsze ta wiedza wdrażana jest w życie i regularnie praktykowana. Tymczasem konsekwencje nieregularnego mycia rąk są poważne i warto mieć je na uwadze, przestrzegając codziennej higieny. – Zbyt rzadkie mycie, zwłaszcza rąk, sprzyja roznoszeniu patogenów, co w konsekwencji skutkuje różnymi chorobami bakteryjnymi, wirusowymi czy pasożytniczymi (tzw. choroby brudnych rąk). Do najpowszechniejszych chorób brudnych rąk zalicza się wirusowe zapalenie wątroby A, zakażenia rotawirusowe, zakażenia norowirusowe, salmonelloza, shigelloza, biegunki podróżnych – wyjaśnia Joanna Mulik-Buczma.

Wprawdzie na częstotliwość mycia rąk wpływa styl życia danej osoby oraz charakter wykonywanej pracy, to jednak na co dzień każdy naraża się na kontakt z bakteriami, więc dbałość o higienę dłoni powinna stać się nawykiem. – Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. Siedliskiem drobnoustrojów są również ekrany smartfonów. Według badań na przeciętnym smartfonie znajduje się większa ilość potencjalnie szkodliwych bakterii niż na spłuczce toalety publicznej. Należy zachować więc szczególną ostrożność i dokładnie myć ręce przed kontaktem z żywnością i spożyciem posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety, przed przystąpieniem do zabiegów medycznych i kosmetologicznych, po wytarciu nosa, kichnięciu, kaszlnięciu, po kontakcie ze zwierzętami, po kontakcie z innymi osobami, zwłaszcza chorymi, po kontakcie z banknotami, po powrocie do domu oraz za każdym razem, kiedy widoczne są zabrudzenia – wymienia technolog żywności i żywienia człowieka.



W płynie czy w kostce?

Aby mieć pewność, że dłonie zostały odpowiednio umyte, należy mieć na uwadze kilka podstawowych zasad. – Czas mycia rąk powinien wynosić 30-60 sekund, co pozwala w znacznym stopniu usunąć bakterie i wirusy – zaleca Joanna Mulik-Buczma. – Czynność mycia rąk należy wykonywać dokładnie, nie zapominając o nadgarstkach, kciukach i przestrzeniach pomiędzy palcami. Ręce powinno się myć w ciepłej wodzie. Rekomenduje się również używanie odpowiedniego mydła do mycia – dodaje.