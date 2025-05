Światowy Dzień Tocznia. Co warto wiedzieć o chorobie, która atakuje głównie kobiety?

Toczeń – najważniejsza wczesna diagnoza

Wczesne objawy tocznia łatwo przeoczyć, ponieważ często wydają się „niewinne”. Przecież każda kobieta co jakiś czas odczuwa zmęczenie, brak energii, miewa huśtawki nastrojów i problemy ze snem. Uważa się, że to normalne w dzisiejszych czasach, że winny jest nawał obowiązków i liczymy na to, że problemy miną, gdy uda się nam wreszcie odpocząć – na przykład na wyczekiwanym urlopie. Jeśli jednak do tych dolegliwości dołączą jeszcze przewlekłe stany podgorączkowe, bóle i obrzęki stawów, nadżerki błon śluzowych czy charakterystyczne zmiany skórne na twarzy, przypominające kształtem skrzydła motyla – to są już sygnały alarmowe i warto jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i wykonać badania, które pomogą wykluczyć lub potwierdzić chorobę autoimmunologiczną. – Sprawdza się m.in. poziom przeciwciał charakterystycznych dla chorób autozapalnych oraz markery stanu zapalnego, czyli CRP i OB – wyjaśnia lekarz. – W zależności od wyników badań pacjentki obejmowane są opieką specjalisty reumatologa, poddawane obserwacji i cyklicznym testom lub otrzymują odpowiednio dobrane leczenie. Im wcześniej je rozpoczniemy, tym większa szansa na zatrzymanie choroby, zanim poczyni poważne spustoszenia w organizmie.

Czynniki wyzwalające

Choroby autoimmunologiczne mogą mieć wiele przyczyn. Wśród nich wymienia się m.in. predyspozycje genetyczne, zaburzenia hormonalne, niektóre leki, a także częste i przewlekłe infekcje, które sprawiają, że układ odpornościowy zaczyna popełniać błędy i – zamiast patogenów – atakuje własne tkanki i narządy.

– Choroba może się uaktywnić pod wpływem tzw. czynników spustowych (triggerów) – wyjaśnia prof. Życińska. – Należą do nich m.in.: stres, infekcje, toksyny obecne w środowisku, promieniowanie ultrafioletowe. Sprzyja jej dieta obfitująca w przetworzoną żywność o potwierdzonym działaniu prozapalnym, nadużywanie alkoholu, palenie, nadmierna ekspozycja na słońce. Przed nadchodzącymi wakacjami warto zatem pamiętać o fotoprotekcji.

Diagnoza: toczeń. I co dalej?

Jeśli wyniki badań wskazują na chorobę lub predyspozycje do niej, lekarz – na podstawie międzynarodowych kryteriów – stawia rozpoznanie i rozpoczyna leczenie. – Mamy do dyspozycji zarówno środki farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne – tłumaczy specjalistka. – Ten aspekt niefarmakologiczny, polegający na prowadzeniu zdrowego stylu życia, zaprzestaniu palenia, ochronie przeciwsłonecznej przez cały rok, jest również bardzo ważny, ponieważ pozwala znacząco ograniczyć czynniki przyczyniające się do stanu zapalnego w organizmie. Regularne kontrole, przestrzeganie zaleceń lekarza, unikanie stresu – to elementy, które mogą pomóc w utrzymaniu choroby w stanie uśpienia lub niskiej aktywności.

Leczenie chorób autozapalnych

Nowoczesne terapie, jakimi dysponują specjalistyczne ośrodki, umożliwiają skuteczną kontrolę choroby, a nawet osiągnięcie remisji – stanu, w którym objawy ustępują, a pacjentka może normalnie funkcjonować. – Dostępne w Polsce programy lekowe w niczym nie odbiegają od standardów oferowanych w innych krajach Europy. Podajemy chorym preparaty immunosupresyjne, przeciwzapalne, przeciwcytokinowe. Mogą to być leki klasyczne, o szerokim spektrum działania, lub leki biologiczne nowej generacji, które działają precyzyjnie na konkretne cząsteczki odpowiedzialne za stan zapalny – co pozwala na minimalizację skutków ubocznych i zwiększa skuteczność leczenia – wyjaśnia lekarz.