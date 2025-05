Co jeść i jak przygotowywać posiłki, kiedy dba się o niski indeks glikemiczny?

świeże i mrożone warzywa

świeże i mrożone, nieprzejrzałe owoce np. maliny, jagody, agrest, porzeczki

orzechy i nasiona

chudy nabiał i produkty mleczne z obniżoną zawartością cukru i tłuszczu

mięso

ryby

jaja

grzyby

kasza gryczana

nasiona roślin strączkowych (np. soczewica, cieciorka, czerwona fasola)

dziki ryż

żytni makaron

pieczywo z mąki pełnoziarnistej

Produkty o średnim indeksie glikemicznym. Co się do nich zalicza?

Produkty o średnim indeksie glikemicznym podwyższają poziom glukozy we krwi w umiarkowanym sposób. Dlatego zaleca się, by jeść je w mniejszych ilościach lub łączyć z żywnością o niskim indeksie glikemicznym. Indeks glikemiczny tej grupy produktów wynosi 56-70. Należą do nich:

ryż brązowy

ryż basmati

kasza bulgur

kasza pęczak

bataty gotowane

kukurydza

buraki gotowane

pieczywo razowe

pieczywo pełnoziarniste

płatki owsiane

Indeks glikemiczny posiłku można zmniejszyć. Jak to zrobić?

Warto pamiętać o tym, że na wzrost poziomu glukozy we krwi ma wpływ także wielkość zjedzonej porcji. Znaczenie ma również to, czy zjemy dany produkt osobno czy w połączeniu z innymi składnikami. Przykładowo, wzrost poziomu glukozy będzie mniej gwałtowny, gdy dodamy słodkiego banana do jogurtu naturalnego. Aby zmniejszyć indeks glikemiczny posiłku, eksperci NFZ zalecają: