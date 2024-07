Barbara Pepke o swoim życiu z wirusem WZW : Choroba nie musi być końcem

28 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Jakie znaczenie ma ten dzień dla pani?

Reklama

Jest to dla mnie okazja do edukowania społeczeństwa na temat WZW, związanych z nim zagrożeń oraz konsekwencji późnego wykrycia choroby. To dobry moment, by uświadomić ludziom, jakie są następstwa tej choroby oraz zachęcić do badań. W istocie to może być czas do tego, by uratować komuś życie.

Ma pani również osobiste powody do świętowania, prawda?

W 2003 roku oddałam honorowo krew i byłam szalenie zaskoczona, bo dowiedziałam się, że nie mogę być dawcą, ponieważ mam wirusa, o którego istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. W Polsce często się zdarza, że ludzie dowiadują się o wirusie typu B lub C dopiero wtedy, gdy idą oddać krew. Dowiadują się wtedy, że są nosicielami wirusa. Z jednej strony odbierają to jako dramat, ponieważ dowiadują się o chorobie zakaźnej, ale z drugiej – to szansa na wczesne wykrycie, gdy jeszcze nie ma objawów i wątroba jest zdrowa. Sytuacja wygląda inaczej, gdy choroba jest już zaawansowana i występuje marskość wątroby.

Jak pani przyjęła diagnozę?