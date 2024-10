Zmiana czasu zakłóca funkcjonowanie zegara biologicznego. Co to konkretnie oznacza?

Czy zmiana czasu może szczególnie wpływać na poziom stresu i zmęczenia u osób pełniących wiele ról jednocześnie, jak na przykład matek łączących pracę z obowiązkami domowymi?

Brak snu potęguje odczuwany stres i zmiana czasu tym gorzej wpłynie na człowieka, im większy jest jego chroniczny niedobór snu. Zatem jeśli mamy matki, które są przemęczone, bo łączą obowiązki domowe, zawodowe i opiekę nad dziećmi, to zmiana czasu może zwiększyć odczuwany stres poprzez potęgowanie deprywacji snu wywołane zakłóceniem funkcjonowania zegara biologicznego. Zmiana czasu może powodować frustrację zarówno u dorosłych, jak i u dzieci – jej przyczyny to trudności z zasypianiem lub wybudzeniem się.

A co z wpływem zmiany czasu na rytm hormonalny, np. u kobiet w ciąży lub w okresie menopauzy?

Nie wiem o istnieniu takich badań, ale zaburzenia rytmu okołodobowego, który jest regulowany przez zegar biologiczny, które obserwuje się u kobiet pracujących zmianowo, może powodować zaburzenia cyklu menstrualnego oraz problem z płodnością. Więc jakakolwiek ingerencja w rytm okołodobowy nie jest korzystna, choć nie jest raczej prawdopodobne, aby skutki zamiany czasu były tak drastyczne. Prawie 60 proc. kobiety w okresie menopauzy ma zaburzony sen, spowodowany m.in., zmianami hormonalnymi, nocnym poceniem się i uderzeniami gorąca. Przemiany w gospodarce hormonalnej tej grupy kobiet dodatkowo zaburzają rytm okołodobowy. Zmiana czasu może być dodatkowym bodźcem do wzmocnienia problemów ze snem, ale jej skutki są raczej krótkotrwałe.

Czy istnieją jakieś praktyki relaksacyjne, które mogą pomóc osobom zmagającym się ze stresem związanym z adaptacją do zmiany czasu, np. w kontekście łączenia pracy i życia prywatnego?

Myślę, że większość ludzi zna podstawowe zasady dobrej higieny snu (np. wygodny materac, ciemna i chłodna sypialnia, unikanie stymulantów i ciężkich posiłków na 2-3 godz. przed snem), a co do konkretnych rad odnośnie do tego co robić dla relaksu (np. spacer, joga, książka, medytacja, itp.) to wolałabym ich nie udzielać, bo jest to sprawa bardzo indywidualną. Jedyne, co chciałabym podkreślić to to, że ruch fizyczny – o ile to możliwe, na świeżym powietrzu – unikanie pobudzenia emocjonalnego i wykonywania czynności wymagających wysokiej aktywności poznawczej przed snem to podstawa do tego, aby łatwo się nam zasypiało. I na pewno książka w wersji papierowej zamiast przeglądania mediów społecznościowych w smartfonie przed snem!