AI pomaga diagnozować problemy psychiczne i radzić sobie z nimi. Co potrafi?

AI w diagnostyce psychiatrycznej: ryzyko przemocy komunikacyjnej wobec pacjenta

Choć zasilany ogromną ilością danych model ma możliwość wychwycenia niuansów głosu w sposób bardziej precyzyjny, niż mógłby to zrobić specjalista, to jednak takie działania wiążą się z istotnymi ograniczeniami. – Prosta odpowiedź na pytanie, czy to możliwe, by narzędzia AI mogły wesprzeć pacjenta w kwestiach związanych z jego zdrowiem psychicznym, brzmi: tak, to możliwe. Jeśli jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej, okazuje się, że jest ono złożone, a odpowiedź znacznie mniej oczywista. Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na kwestię kontekstu i tego, w jak szerokim horyzoncie analizuje się temat. Jak wiadomo, współcześnie tworzone modele AI mają wciąż problemy z uchwytywaniem właściwego kontekstu, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji rzadkich i nietypowych. Choć są one świetne w wyłapywaniu wszelkich, nawet najdrobniejszych wzorców pojawiających się w zachowaniu człowieka, jednocześnie nie radzą sobie najlepiej w sytuacjach, w których zachowanie człowieka przyjęte wzorce przekracza lub kwestionuje. W takich wypadkach ich diagnoza może okazać się zbyt mało subtelna, a nawet doprowadzić do wyniknięcia swego rodzaju przemocy komunikacyjnej wobec pacjenta. Mimo niesamowitych osiągnięć sztucznych inteligencji nasze zaufanie do nich, zwłaszcza w kontekście zdrowotnym, powinno pozostawać ograniczone. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że mechanizm ich działania ma charakter czarnych skrzynek – zauważa dr Roland Zarzycki.



AI: brak odpowiedzi na pytania o sens życia

Przy doraźnym wsparciu w sytuacji, gdy pacjent nie ma możliwości konsultacji ze specjalistą, bazujące na sztucznej inteligencji narzędzia mogą okazać się skuteczne. Jednak nawet bezbłędnie przeprowadzona analiza nie może równać się z potęgą relacji z drugim człowiekiem, reagującym z empatią na otrzymywane na bieżąco informacje od pacjenta. – Jeśli oczekujemy doraźnego wsparcia czy zapewnienia samego kontaktu z drugą, w jakimś sensie empatyczną i rozumiejącą istotą, to obecnie dostępne sztuczne inteligencje tego typu pomoc umieją zapewnić. Dość dobrze potrafią symulować zachowanie drugiego człowieka. Należy jednak pamiętać, że nie zastąpią one głębi rozumienia i empatii ludzkiej, tym bardziej zaś kontaktu bezpośredniego. Nawet jeśli w pewnych wymiarach tego człowieka przewyższają – zauważa dr Zarzycki.

Jak podkreśla ekspert, szereg pytań, z jakimi mierzą się pacjenci korzystający ze wsparcia terapeutycznego, pozostaje poza zasięgiem nawet najbardziej wyrafinowanych narzędzi technologicznych. – Co również niezwykle istotne, sztuczne inteligencje nie znają odpowiedzi na problemy egzystencjalne, odpowiedzi na pytania o sens istnienia czy o doznania stanów przekraczających codzienne konteksty i emocje. Nie znają ich choćby dlatego, że nie istnieją zbiory danych, które mogłyby ich w tym zakresie skutecznie wytrenować. Ludzkość sama odpowiedzi na wiele tego rodzaju pytań nie znalazła. Granica zaś między zdrowiem psychicznym a chorobą ma często wiele wspólnego z tego typu refleksjami – podkreśla.



Narzędzia AI: wsparcie w diagnostyce, jednak bez możliwości zastąpienia człowieka

O ile przeprowadzone przez AI analizy mogą w istotny sposób wesprzeć terapeutę na wczesnym etapie współpracy z danym pacjentem, to należy wziąć pod uwagę skutki uboczne wynikające z zastosowania takich metod. – Warto wreszcie wspomnieć także kwestię skutków ubocznych, które w tym momencie pozostają w dużej mierze niezbadane i są nieprzewidywalne. Zastępowanie kontaktu z drugim człowiekiem kontaktem z maszyną, choć być może pomocne w zakresie diagnostyki kondycji psychicznej, może nieść za sobą szereg niekorzystnych efektów na innych polach. Podsumowując, warto podkreślić, że diagnozowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji z pewnością uwzględniane powinno być jako wartościowe narzędzie wspierające pracę psychologa czy psychiatry. Jak bowiem pokazują badania, ten rodzaj wglądów dostarczyć może danych i obserwacji niedostępnych człowiekowi. Jednocześnie dobrze wiemy, że wciąż istnieje szerokie spektrum obserwacji niedostępnych sztucznym inteligencjom. W takich wypadkach człowiek pozostaje niezastępowalny, a tym samym zastępowany być nie powinien – zastrzega dr Zarzycki.