Mniej cukru w dzieciństwie ogranicza ryzyko poważnych chorób w dorosłości. Nowe wyniki badań

Co ciekawe, wdrożenie diety niskocukrowej w okresie ciąży oraz we wczesnych latach życia dziecka może potencjalnie zmniejszyć jego preferencję do słodyczy w całym dorosłym życiu. Dr Mark Corkins, szef wydziału gastroenterologii dziecięcej i profesor pediatrii w The University of Tennessee Health Science Center w wypowiedzi dla CNN przyznał, że „jesteśmy stworzeni do lubienia słodkich rzeczy od momentu narodzin”. Stwierdził także, że ludzie przez wieki sięgali po owoce, aby zaspokoić swoją potrzebę słodkości i w ten sposób dostarczali sobie cenne witaminy i minerały. Obecnie jednak większość osób wybiera cukier rafinowany. Jego wysokie spożycie ma z kolei duży wpływ na nasze ciała.

„Kiedy spożywasz więcej cukru, zmienia to sposób działania twojego metabolizmu i zaczynasz go odkładać i oszczędzać. Jesteśmy stworzeni do oszczędzania jedzenia na okresy głodu. Nie mamy już okresów głodu, więc teraz przechowujemy je jako tłuszcz” - powiedział Corkins. Jednocześnie podkreślił istotną rolę rodziców w procesie budowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Tadeja Gracner przyznała z kolei, że dodany cukier znajduje się wszędzie, nawet w produktach dla niemowląt i małych dzieci. Wskazała przy tym na konieczność poprawy wiedzy żywieniowej wśród rodziców oraz na konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności firm produkujących żywność.