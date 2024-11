Trening o właściwej porze może zmniejszać ryzyko nowotworu. O której najlepiej ćwiczyć?

Naukowcy z Uniwersytetu w Ratyzbonie doszli do wniosku, że treningi w konkretnych porach dnia zapewniają więcej korzyści zdrowotnych. Badacze skupili się na związku dobowego czasu trwania aktywności fizycznej z ryzykiem raka jelita grubego. Według badania większa aktywność w dwóch konkretnych porach dnia może zmniejszyć ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu o 11 proc. Badanie ukazało się w BMC Medicine.

Ćwiczenia a ryzyko raka. Jak przebiegało badanie?

Naukowcy, którzy przeprowadzali badanie, wykorzystali dane z brytyjskiego Biobanku do oceny 86 252 osób w wieku od 42 do 79 lat. Wykonywana przez nich aktywność fizyczna była śledzona za pomocą urządzenia zwanego akcelerometrem, umieszczonego na nadgarstku. W trakcie obserwacji trwających ponad 5 lat w grupie odnotowano 529 przypadków zachorowania na raka jelita grubego. Jest to czwarty najczęściej występujący nowotwór w Wielkiej Brytanii. Rocznie zapada na niego 44 tys. osób. Według danych NFZ w Polsce jest to trzeci najczęściej wykrywany nowotwór wśród kobiet i czwarty wśród mężczyzn. W naszym kraju na tę chorobę zapada rocznie około 18 tys. osób.

W trakcie analizy danych badacze wyróżnili cztery wzorce aktywności fizycznej - ciągła aktywność przez cały dzień, aktywność późnym popołudniem, aktywność wcześnie rano i późnym popołudniem oraz aktywność w południe i w nocy.

O której godzinie warto trenować?

Spośród czterech wzorców aktywności fizycznej najbardziej korzystny okazał się trzeci, który zakładał ruch wcześnie rano i późnym popołudniem. Dwa dzienne szczyty aktywności przydały około godziny 8:00 i 18:00. Po przeanalizowaniu danych, naukowcy doszli do wniosku, że osoby aktywne zarówno wcześnie, jak i późno w ciągu dnia miały o 11 proc. niższe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Wyniki te okazały się prawdziwe nawet przy uwzględnieniu takich czynników, jak palenie, praca zmianowa i innych zmiennych, które mogą mieć wpływ na ryzyko zachorowania na raka u danej osoby. Naukowcy potwierdzają, że te benefity wykraczają poza korzyści wynikające z ogólnej aktywności fizycznej.