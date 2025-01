Pora picia kawy wpływa na ryzyko przedwczesnej śmierci. Nowe wyniki badań

Najnowsze badanie na temat związku między czasem picia kawy a śmiertelnością zostało opublikowane w European Heart Journal. Dotyczyło osób dorosłych ze Stanów Zjednoczonych. Dr Lu Qi z Tulane University, jeden z autorów, przyznał, że jest to „pierwsze badanie testujące wzorce czasu picia kawy i wyniki zdrowotne”.

Reklama

Kiedy najlepiej pić kawę? Naukowcy znają odpowiedź

Wyniki opierają się na analizie danych pochodzących od 40 725 dorosłych w wieku 18 lat i starszych. Dane te pochodziły z badania National Health and Nutrition Examination Survey przeprowadzonego w latach 1999–2018. Uwzględniono także wyniki 1463 dorosłych pozyskane z badania Women’s and Men’s Lifestyle Validation Study. Do zidentyfikowania wzorców czasu picia kawy wykorzystano analizę klastrową.

Naukowcy podzielili czas picia kawy na trzy okresy - poranek (od 4:00 do 11:59), popołudnie (od 12:00 do 16:59) i wieczór (od 17:00 do 3:59). Uwzględniono zarówno napoje kofeinowe, jak i bezkofeinowe. Następnie badacze wyodrębnili dwa wzorce czasu spożycia - rano i przez cały dzień. Pod koniec obserwacji odnotowano 4295 zgonów z wszystkich przyczyn, 1268 z powodu chorób sercowo-naczyniowych i 934 z powodu raka.

Czytaj więcej Nauka Picie kawy i herbaty a ryzyko zachorowania na nowotwory głowy i szyi. Nowe badania Picie kawy i herbaty wiąże się z mniejszym ryzykiem zachorowania na nowotwory głowy i szyi. Pozytywny wpływ zanotowano nawet przy spożyciu kawy bezkofeinowej. Naukowcy doszli do takich wniosków analizując badania ponad 9,5 tys. osób cierpiących na ten typ nowotworów oraz dane prawie 16 tys. osób zdrowych.

Do jakich wniosków doszli badacze? Okazało się, że w porównaniu z osobami, które nie piły kawy, spożywanie napoju tylko rano wiązało się z 16 proc. niższym ryzykiem przedwczesnej śmierci z dowolnej przyczyny i 31 proc. niższym ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Co ciekawe, u osób które piły kawę przez cały dzień, ryzyko nie zmniejszyło się. Wyniki nie uległy zmianie nawet po uwzględnieniu czynników zakłócających, takich jak godziny snu, wiek czy płeć. Okazało się również, że w przypadku osób, które wypijały kawę rano, nie miało znaczenia to, czy piły mniej niż jedną, czy więcej niż trzy filiżanki kawy oraz to, czy zawiera ona kofeinę, czy nie. Spożywanie tego napoju w godzinach porannych i tak okazywało się lepsze od innych wzorców pod względem ryzyka śmiertelności.