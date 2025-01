Nawet najmniejsza dawka alkoholu zwiększa ryzyko kilku rodzajów raka. Nowe wyniki badań

Choć wiedza o zależności między spożywaniem alkoholu a zachorowalnością na raka nie jest niczym nowym, wciąż jednak niewielka część społeczeństwa zdaje sobie z niej sprawę. Większość osób postrzega szkodliwość alkoholu wyłącznie przez pryzmat uzależnienia, problemów z wątrobą czy jako jeden z przyczyn wypadków samochodowych spowodowanych nietrzeźwością kierowcy.

Jak alkohol wpływa na zdrowie?

Przez lata opinie na temat wpływu alkoholu na zdrowie były sprzeczne. Z jednej strony mówiono, że zbyt duża ilość alkoholu jest szkodliwa, a z drugiej informowano, że np. wino wspomaga zdrowie serca, zapobiega zawałom i udarom mózgu, a co za tym idzie – że niektóre trunki są lepsze od innych. Część badań sugerowała, że alkohol przyczynia się do wzrostu poziomu „dobrego” cholesterolu, a wspomniane wino zawiera resweratol sprzyjający zdrowiu serca, mózgu oraz spowalniający procesy starzenia się organizmu. Jednak jak podają najnowsze raporty, alkohol to używka jak każda inna i nawet niewielkie jego ilości są szkodliwe. Przekonanie, że jest inaczej i że alkohol w jakikolwiek sposób jest zdrowy, bazowało na osobach, które deklarowały spożywanie niewielkiej jego ilości lub osobach, które nie piły w ogóle. Najczęściej wraz z alkoholową wstrzemięźliwością w parze szedł po prostu zdrowy tryb życia, regularna aktywność fizyczna i zbilansowana dieta.

Związku alkoholu ze zdrowiem najczęściej dopatrujemy się więc tylko tam, gdzie występuje uzależnienie. Jak ostrzegają naukowcy i lekarze, już nawet niewielka ilość wysokoprocentowych napojów powoduje problemy ze snem, podwyższa ciśnienie, zaburza pracę narządów, wpływa na pogorszenie jakości życia, zwiększa ryzyko chorób serca, powstawania zakrzepów krwi, udaru mózgu, ale także nasila stany lękowe. Zmienia także poziom hormonów jak estrogen, ułatwia wchłanianie przez organizm substancji rakotwórczych pochodzących z na przykład dymu papierosowego. Naukowcy wskazują jednak, że alkohol przede wszystkim powoduje problemy zdrowotne wpływając na uszkadzanie DNA poprzez to, w jaki sposób nasz organizm go metabolizuje, doprowadzając do powstawania zmian nowotworowych.

Źródło:

https://www.stopalcoholabuse.gov