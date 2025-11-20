Szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli w skrócie HPV, skutecznie obniżają ryzyko zachorowania na nowotwory głównie na raka szyjki macicy, ale również odbytu, sromu i pochwy. Okazuje się, że szczepionki na HPV mogą też zapobiegać groźnym komplikacjom w czasie ciąży, na co wskazują eksperci z Uniwersytetu w Aberdeen w Szkocji, autorzy pierwszego na świecie badania tego typu.

Reklama Reklama

Szczepionki przeciw HPV zmniejszają ryzyko komplikacji ciążowych

„Na podstawie dotychczasowych badań wiemy, że jeżeli kobiety w ciąży, które przeszły infekcję wirusem HPV lub poddały się leczeniu zmian przedrakowych szyjki macicy, są w większym stopniu narażone na komplikacje ciążowe, w tym na przedwczesny poród”, mówi dr Andrea Woolne z Uniwersytetu w Aberdeen, która kierowała projektem badawczym.

„Chcieliśmy się wobec tego dowiedzieć, czy przyjęcie szczepionki na HPV, które redukuje ryzyko pojawienia się infekcji oraz potrzebę przeprowadzenia zabiegów na szyjce macicy, również obniża ryzyko pojawienia się komplikacji w czasie ciąży” – dodaje Woolne.

Aby to sprawdzić, naukowcy przeanalizowali dane medyczne dotyczące 9200 pacjentek, które zebrano w latach 2006-2020. Dane pochodzą z bazy Aberdeen Maternity and Neonatal Databank, najdłużej na świecie funkcjonującej bazy danych w dziedzinie położnictwa (dane nieprzerwanie gromadzi się od 1950 r.). Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma naukowego „European Journal of Obstetrics & Gynaecology and Reproductive Biology”.