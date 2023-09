Na czym polega paryski styl ubierania się? TOP 10 Inès de La Fressange

W 1989 roku Inès de La Fressange dostała propozycję pozowania do popiersia Marianny, symbolu Republiki Francuskiej, który miał stanąć w ratuszach. Legerfeld wpadł w szał. Uważał to za wyjątkowo prostackie. Wcześniej rysów twarzy Mariannie użyczały aktorki albo piosenkarki: Brigitte Bardot, Michèle Morgan, Catherine Deneuve, Mireille Mathieu… Inès postanowiła przyjąć propozycję, choć kosztowało ją to nie tylko zerwany kontrakt, obrazę swojego mentora, ale też długą batalię sądową.

„Ćwiczenie polega na ciągłym patrzeniu na sprawy z perspektywy i tworzeniu listy priorytetów”

„Wszystkie małe dziewczynki o tym marzą i chciałabym im powiedzieć: zapomnij o tym! To nie jest kreatywne, nie jest interesujące, niczego się nie uczysz i pozwalasz, by lata mijały, nie zdając sobie z tego sprawy” – tak Inès de La Fressange komentowała w „Paris Match” swój zawód po tym, jak została Marianną lat ‘90. Chciała wykorzystać to, czego nauczyła się w Chanel. Założyła własną markę. „Jestem przede wszystkim klientką. Tworzę to, co chcę kupić i czego nie mogę znaleźć u innych” – mówi.

Na początku z pomocą Henry'ego Racamiera, byłego dyrektora generalnego Louis Vuitton, otwierała kolejne sklepy. Pierwszy w ósmej dzielnicy Paryża, w budynku, w którym mieszkał niegdyś jej dziadek. Kolejne pojawiały się nie tylko we Francji, ale i w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Projektowała ubrania, biżuterię, dekoracje do domu. Miała swoją linię perfum. W 1991 roku straciła prawo do swoich projektów, marki, nazwiska, wizerunku i zasobów firmy. Walka o ich odzyskanie zajęła jej 14 lat.

„Moda jest stworzona do zabawy, do zachowania odrobiny frywolności, do sprawiania przyjemności”

Kłopoty z firmą nie zniechęciły jej do działalności w branży. W 2002 roku dołączyła do marki Roger Vivier, by zająć się wyposażeniem butików tego domu i zostać jego ambasadorką. Współtworzyła kolekcję dla marki Uniqlo, dwukrotnie też współpracowała z Citroënem przy nowych modelach samochodów. Zajęła się również pisaniem książek. W 2002 roku wydała autobiografię „Profession Mannequin” (tłum. „Zawód modelka”). W 2013 opisała wszechświat Rogera Vivera. 2010 rok przyniósł bestseller, wraz z dziennikarką Sophie Gachet napisała „La Parisienne” (w Polsce ukazała się jako „Paryski szyk. Podręcznik stylu” red.), który został wydany w 20 krajach, kilka lat później w wydaniu rozszerzonym. Inès de La Fressange potwierdziła tym samym swoją pozycję światowej ikony paryskiego szyku.