– Choć ciało odmawiało posłuszeństwa, jego głos pozostał mocny. To musiało być dla niego bolesne: świadomość zbliżającej się śmierci. Jak sobie z tym poradzić? Może stworzenie pięknej piosenki będzie dobrym sposobem? – tak w jednym z ubiegłorocznych wywiadów siostra Freddiego Mercury’ego, Kashmira Bulsara, wspominała zmarłego w 1991 artystę, wsłuchując się w dźwięki jego ostatniego utworu, „A Winter's Tale”.

W licznych wspomnieniach poświęconych zmarłemu w wieku 45 lat legendarnemu wokaliście, młodsza siostra podkreśla podziw dla jego dokonań artystycznych oraz więź, jaka łączyła rodzeństwo od czasów dzieciństwa. – Był niezwykle hojny, uczynny i zabawny. Nad wszystko kochał występować na scenie – wymieniała w udzielonym w 2022 roku wywiadzie dla BBC.

Ponad 30 lat po śmierci autora takich utworów jak „We Will Rock You”, „Another One Bites the Dust”, „I Want to Break Free” czy „The Show Must Go On”, siostra artysty zdecydowała się na szczodry gest, który potwierdził jej uznanie i szacunek dla spuścizny legendarnego frontmana grupy Queen. Sekretne wykupienie pamiątek po wokaliście pozwoliło nie tylko ocalić cenne akcesoria przed przekazaniem ich w niepożądane ręce, ale i zgromadzić imponującą kolekcję w domowych zasobach. Jaką kwotę 73-latka przeznaczyła na ten cel?



Kashmira Bulsara: jakie pamiątki po zmarłym bracie udało jej się odzyskać?

W ramach zorganizowanej w 2023 roku aukcji „Freddie Mercury: A World of His Own”, zainicjowanej przez wieloletnią przyjaciółkę Freddie’go Mercury’ego, Mary Austin, zgromadzono około 1400 pamiątek po zmarłym artyście. Organizatorzy z domu aukcyjnego Sotheby’s zadbali o to, by zebrane przedmioty zostały udostępnione dla kupujących we wnętrzach stylizowanych na dom wokalisty Queen w Kensington. Kostiumy sceniczne zaprezentowano na manekinach, które nawiązywały wyglądem do słynnego artysty.