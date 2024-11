Banksy: „Dziewczynka z balonikiem” trafiła pod młotek. Finał wyjątkowej aukcji

Na początku września bieżącego roku media obiegło nagranie z kamery przemysłowej zamieszczonej wewnątrz londyńskiej galerii Grove Gallery przy New Cavendish Street. Zarejestrowano na nim zuchwałą kradzież, jakiej zamaskowany przestępca dopuścił się wobec wyeksponowanego tuż przy wejściu do galerii obrazu Banksy’ego „Dziewczynka z balonikiem” (oryg. „Girl With Balloon”). Złodziej z łatwością stłukł szybę w drzwiach, a następne sprawnym ruchem zerwał obraz ze ściany i uciekł z drogocennym łupem, nie zabierając po drodze żadnych innych eksponatów dostępnych w galerii. Lokalna policja zdołała szybko ustalić sprawców napadu, którymi mieli być 47-letni Larry Fraser oraz 53-letni James Love. Udało się też odzyskać skradzione dzieło – jedno z najpopularniejszych w portfolio tajemniczego brytyjskiego artysty, Banksy’ego.

Wizerunek dziewczynki sięgającej lub – wedle interpretacji odbiorcy – wypuszczającej z rąk czerwony balonik w kształcie serca, od chwili powstania w 2002 roku był wielokrotnie powielany, stając się tym samym jednym z najpopularniejszych dzieł brytyjskiego artysty. Jedna z wersji obrazu została w 2018 roku częściowo uszkodzona w umieszczonej w ramie niszczarce. Incydent miał miejsce tuż po zakończonej aukcji Sotheby’s, gdy nowy nabywca zadeklarował zakup dzieła za 1,3 miliona euro. Trzy lata później wadliwy obraz opatrzony nowym tytułem, „Love is in the Bin”, został sprzedany za 22 miliony euro.

W październiku bieżącego roku na aukcję w Los Angeles trafił oryginalny wydruk próbny kultowego muralu, powstałego w Londynie w 2002 roku. Osiągnął cenę dwukrotnie wyższą od oczekiwanej. Jakie inne prace artysty zostały sprzedane i kto udostępnił kolekcję wielbicielom dzieł Brytyjczyka?



Banksy: 173 eksponaty wystawione na aukcję

Ukrywający się pod pseudonimem Banksy artysta nigdy nie potwierdził swojej tożsamości, a kolekcję dzieł wystawionych na aukcję w Los Angeles udostępnił wieloletni agent i fotograf kontrowersyjnego twórcy, Steve Lazarides. Każdy ze 173 zgromadzonych eksponatów przez lata prowokował do dyskusji i stanowił cenny komentarz artysty na temat bieżących wydarzeń. Jak podkreślają organizatorzy, zakończona 31 października aukcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno kolekcjonerów sztuki, jak i wielbicieli talentu tajemniczego artysty, a także przedstawicieli świata mediów oraz entuzjastów nowoczesnych technologii chętnie relacjonujących wydarzenie na platformach społecznościowych.