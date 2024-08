Listy księżnej Diany trafią na aukcję. Czego dotyczy korespondencja i jaka jest cena wywoławcza?

Akcesoria, przedmioty osobiste czy elementy garderoby należące do księżnej Diany cieszą się niesłabnącą popularnością wśród wielbicieli pierwszej żony obecnego króla Wielkiej Brytanii. Ilekroć trafiają na aukcję, wzbudzają niemałe zainteresowanie, a kwoty osiągane z ich sprzedaży stanowią równowartość dóbr luksusowych, jak choćby samochodów. Tak było w przypadku czerwonego swetra ozdobionego szeregiem białych i jedną czarną owcą. W ostatnich minutach akcji cena przedmiotu, przez długi czas utrzymująca się na poziomie $200,000, gwałtownie podskoczyła do 1.4 miliona dolarów. Pobito tym samym rekord wielu sprzedanych dotychczas akcesoriów i ubrań należących do księżnej Diany. Za kwotę najbliższą tej ostatniej sprzedano w 2022 roku samochód Lady Di, Ford Escort - $806,000.

Wprawdzie cena wywoławcza listów, jakie mama brytyjskiego następcy tronu przez lata wysyłała do zaprzyjaźnionej Violet Collison, wynosi od £800 do £1,200 (co stanowi równowartość $1,030-$1,545), to jednak, sądząc po obecnym zainteresowaniu kolekcją, istnieje szansa na przebicie proponowanych kwot. O czym Lady Di pisała do dawnej gospodyni domu i czy listy pozwalają wysnuć wnioski co do charakteru zmarłej tragicznie księżnej Walii?



Były sobie bardzo bliskie

Violet Collison, nazywana Collie, przez lata pracowała jako pomoc domowa w rodzinnej rezydencji Sandringham w Norfolk, w której księżna Diana mieszkała jako dziecko, a następnie nastolatka, do czasu wyprowadzki na okoliczność zamążpójścia. Collison była świadkiem narodzin nie tylko Diany, ale i jej rodzeństwa: Sarah, Jane i Charles’a. – Towarzyszyła Dianie przez całe życie i to się nie zmieniło nawet po tym, jak przeszła na emeryturę – wyjaśnia Luke Macdonald, przewodniczący działu Arts&Estates w domu aukcyjnym Sworders, będącym organizatorem aukcji.

Jak podkreśla Macdonald, Lady Di utrzymywała serdeczne relacje z dawną gosposią, regularnie odwiedzając ją nawet po swojej wyprowadzce. – Były sobie bardzo bliskie. Regularnie korespondowały ze sobą i wysyłały kartki z życzeniami urodzinowymi czy świątecznymi – wymienia. Co ciekawe, księżna pisywała listy do serdecznej znajomej nawet kilka dni przed swoim ślubem, a następnie po urodzinach synów – księcia Williama i Harry’ego.