Managerowie sieci handlowych o Black Friday. Co naprawdę się za nim kryje?

Black Friday to doskonała okazja na skompletowanie lub przynajmniej rozpoczęcie gromadzenia prezentów świątecznych. Stąd też spore zainteresowanie ofertami perfumerii, które często do standardowych produktów dołączają linie uzupełniające. – W ofercie Sephory królują klasyki – zauważa Sergiusz Osmański. – Są to rozszerzone formy bestsellerów w tzw. coffretach: czyli produkt gwiazda plus miniatura uzupełniająca linię lub gadżet w postaci kosmetyczki bądź zminiaturyzowanego błyszczyka.

Na atrakcyjne zniżki można też liczyć w salonach biżuteryjnych oraz sklepach oferujących akcesoria do wystroju domu, co jest korzystne dla klientów, którzy powoli planują dekorowanie wnętrz na okoliczność zbliżających się Świąt.

Mimo iż największą popularnością w okresie Black Friday cieszą się branże odzieżowe, kosmetyczne, biżuteryjne oraz elektroniczne, również salony usługowe chętnie włączają się w promocje czarnopiątkowe, oferując zniżki na przykład w salonach optycznych, kawiarniach, czy też – i tu nowość – w Sali Fikołków dla najmłodszych.

Stacjonarnie czy online?

Choć zakupy online dają sporo komfortu i pozwalają na pełną dowolność w wyborze czasu i miejsca usługi, to jednak Black Friday skłania raczej polskich konsumentów do wizyt w sklepach stacjonarnych. Możliwość przymierzenia ubrań i uzupełnienia garderoby o pasujące dodatki dostępne na wyciągnięcie ręki to wielka przewaga nad zakupami w sieci. Co więcej, jak podkreśla Marta Kabsch ze Starego Browaru, sklepy internetowe w trakcie Black Weeks mogą mieć spore opóźnienia w dostawach, podczas gdy zakupy na żywo gwarantują natychmiastową korzyść i minimalizują ryzyko zwrotów. Oferty Black Friday od dawna nie są już tajemnicą. Podawane do publicznej wiadomości na kilka tygodni przed samym czarnym piątkiem, pozwalają na staranne zaplanowanie zakupów, porównanie ofert i wreszcie ruszenie do sklepu w celu nabycia konkretnego, już wcześniej upatrzonego produktu.

Black Friday w dobie inflacji

Mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych Polacy nie rezygnują z zakupów i nadal obserwuje się wzrost sprzedaży w wielu branżach. Zmienia się jednak podejście do wydawania pieniędzy i w obecnych czasach robimy to świadomie i w przemyślany sposób. Na Black Friday czekamy z gotową listą, uprzednio porównując oferty w kilku dostępnych źródłach. Barbara Andrzejewska, Marketing Manager Galerii Północnej w Warszawie, zauważa, że Polacy stali się "wrażliwi cenowo". Skrupulatnie porównują ceny w kilku źródłach. Klienci nie wydają mniej, jednak stali się "smart shopperami". Poszukują promocji i dobrych momentów na zakup. Dyrektywa Omnibus, nakazująca pokazywanie najniższej ceny z ostatnich 30 dni, ma chronić kupujących przed fałszywymi promocjami. Jednocześnie skłania do większej wnikliwości i analizy przed dokonaniem transakcji.