Właścicielki marki Just Paul: Szyjemy tylko to, w czym same chciałybyśmy chodzić

JJG: Około 30 osób.

Firma założona przez kobiety konsekwentnie ubiera tylko kobiety?

PO i JJG: Tylko i wyłącznie.

Dla kogo konkretnie jest to oferta?

JJG: Można powiedzieć, że to przede wszystkim dla kobiet pomiędzy 30 a 45 rokiem życia, chociaż to jest płynne, bo przez ostatnich 12 lat my dojrzałyśmy i dojrzały nasze klientki, ale nadal staramy się odpowiadać na różne potrzeby. Projektujemy sukienki, koszule, marynarki, garnitury, płaszcze.

Ogólnie od początku szyjemy to, w czym same chcemy chodzić. Unikamy rzeczy, których nie czujemy, i takich, co do których nie wiedziałybyśmy, jak je nosić. Wyjątkowo wracamy do modeli, których same już nie nosimy. Jest kilka takich sukienek, po które rzadko już sięgamy, a które klientki szczególnie polubiły i co sezon proszą, aby pojawiły się w nowych odsłonach.