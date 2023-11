Ali MacGraw: Dobre życie jest najlepszą zemstą.

Kiedy Steve McQueen był najlepiej zarabiającym aktorem swoich czasów, Ali MacGraw zajmowała się domem. Wiedziała, że gdyby doszło do rozwodu, nie dostałaby ani centa. Teraz ma 84 lata, spełnia się w rolach babci i bizneswoman.

Reklama

„Fascynował mnie i jednocześnie przerażał. Miał w sobie moc wielkich kotów”, tak aktorka i modelka Ali MacGraw wspominała swoją wielką miłość Steve’a McQueena. Poznali się na planie „Ucieczki gangstera”. Do udziału w tym filmie namówił ją ówczesny mąż, producent wytwórni Paramount Pictures Robert Evans. Po latach przyznawał, że miał wrażenie, że coś niepokojącego dzieje się między aktorami, ale nie wierzył w to, bo Ali była tam z ich malutkim synkiem Joshem. Rok później się rozwiedli.

„Myślę, że żyjemy w czasach, w których ludzie oszaleli na punkcie swojego wyglądu”

Elizabeth Alice MacGraw urodziła się 1 kwietnia 1939 roku w Pound Ridge w stanie Nowy Jork w artystycznej rodzinie. Ojca, Richarda, określa jako eleganckiego samotnika i tajemniczego geniusza, a matkę, Frances – główną żywicielkę rodziny – jako zdyscyplinowaną, miłosierną i krytyczną. „[Tatuś] chodził do ogrodu i szkicował kwiaty i ptaki” – pisze w swojej autobiografii. – „Trzymał w palcach puszysty dmuchawiec i mówił do mnie: ‘Spójrz. Czy to nie jest niezwykłe, idealne?’. Nauczyłam się bardzo dobrze widzieć to i wszystko inne. To był wielki dar”. Ojciec był również niepijącym alkoholikiem, którego wybuchy agresji sprawiały, że w domu panowało wieczne napięcie. „Dosłownie robiło mi się niedobrze ze strachu” – opisuje Ali MacGraw.

Jej ucieczką były fantazje o wielkim życiu. „Zawsze byłam kochanką jakiegoś członka rodziny cesarskiej, tańczyłam przy entuzjastycznych recenzjach i ubrana… w prawdziwe diamenty podarowane przez mojego królewskiego amanta”, wyznała. Ciężko pracowała, aby dostać się do takiego świata. Chciała być dzieckiem idealnym, osiągając doskonałe wyniki w postępowej szkole dla dziewcząt Rosemary Hall, następnie ukończyła prestiżowy Wellesley College z dyplomem z historii sztuki. Podpisała kontrakt modelingowy z uznaną w branży agentką Eileen Ford. Przeniosła się do Nowego Jorku na początku lat 60., chcąc zaistnieć w dziennikarstwie modowym. Zaczęła pracę jak w fabule „Diabeł ubiera się u Prady”, gdy została asystentką Diany Vreeland, legendarnej redaktorki ds. mody w Harper’s Bazaar. W tym czasie została też żoną bankiera, absolwenta Harvardu Robina Martina Hoena. Ich małżeństwo nie przetrwało nawet roku. „Uwaga i praca. Potrzebowałam ich, aby utrzymać się z dala od krawędzi głębokiej czarnej dziury we mnie”. Zawodowo związała się ze znanym fotografem Melvinem Sokolskym. Była jego modelką i stylistką zdjęć. Dzięki temu między innymi poznała Salvadora Dali i spędzała czas z Coco Chanel. W jej życiu dużą rolę zaczęły odgrywać tequilla i kokaina.

„Tak bardzo marzyłam o byciu popularną”

W 1969 roku na kinowe ekrany wszedł „Żegnaj Kolumbie” z Ali MacGraw w roli głównej, która przyznaje, że wystąpiła w nim bez żadnego aktorskiego przygotowania. Kiedy przyjechała do willi producenta tego obrazu, Roberta Evansa, mając omówić kolejny projekt z jej udziałem, podobno strasznie się upiła, a potem, uwodzona przez gospodarza, postanowiła w niej zostać. „Nigdy nie widziałam takiego luksusu” – przyznaje wspominając 32 aparaty telefoniczne rozsiane po całym domu. „Wylądowałam na innej planecie”.