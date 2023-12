Ewy Juszkiewicz nowy surrealizm. Polka szturmem podbiła świat sztuki. Oto jej historia i tajemnica sukcesu

Obraz „Portrait of a Lady (After Louis Leopold Boilly)” trafił także na okładkę książki Roberta Zellera „New Surrealism: The Uncanny in Contemporary Painting”, opublikowanej przez Phaidonpress i Monacellipress.

Ewa Juszkiewicz studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, doktorat zrobiła w Krakowie. Dziś mieszka i tworzy w Warszawie.

Jej sztuka szybko zwróciła uwagę i otworzyła artystce drogę do międzynarodowej kariery. W 2013 otrzymała nagrodę Grand Prix 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień. W 2014 roku znalazła się w opublikowanej w Wielkiej Brytanii książce „100 Painters of Tomorrow” typującej najbardziej obiecujących młodych malarzy świata. A cztery lata później „New York Timesie” wskazywał na nią jako wyróżniającą się malarkę na targach Frieze w Nowym Jorku, opisując jej prace jako „przywołujące feminizm, logikę snów i ukrytą przemoc”. Jej światowa kariera przyspieszyła, gdy podjęła współpracę z nowojorską galerią Gagosian w 2020 roku.

Czytaj więcej Sztuka Louis Vuitton współpracuje z polską artystką. Oto torebka Ewy Juszkiewicz Louis Vuitton, jeden z najbardziej znanych francuskich domów mody, zaprezentował model torebki przygotowanej wspólnie z najbardziej znaną polską artystką. Ewa Juszkiewicz znalazła się w wąskim gronie kilku artystów i artystek zaproszonych do projektu Artycapucines.

W Kalifornii

Ostatnio Gagosian prezentowała indywidualna wystawę Ewy Juszkiewicz w Beverly Hills w Kalifornii (od 3 listopada do 22 grudnia). Jej tytuł „In a Shady Valley, Near a Running Water” (W cienistej dolinie, nad bieżącą wodą) nawiązywał do wiersza XVIII-wiecznego angielskiego poety Williama Shenstone’a. Jednocześnie to tytułu jednego z najnowszych obrazów Juszkiewicz (after François Gérerad), prezentowanego na tej wystawie.