Anna Ermakova podbija show-biznes. Nieślubna córka Borisa Beckera spełnia marzenie Kopciuszka

W tych ostatnich tygodniach i miesiącach dziewczyna dużo się nauczyła i stara się budować karierę na własnych zasadach. Dyskontując uśmiech losu, przyjęła zaproszenie do dalszych występów. Wzięła udział w specjalnym wigilijnym wydaniu „Tańca z gwiazdami“, które znów wygrała. „Podbiłaś serca“ - stwierdził jeden z jurorów, a występująca również w angielskiej edycji „Let’s Dance“ jurorka Motsi Mabuse oceniła Annę: „tańczysz jak na Brodwayu“.

Osobowość ekranowa Ermakovej została zauważona także przez innych producentów telewizyjnych. Propozycje udziału w innych show prześcigają się z pomysłami na inne role. Jeszcze latem ubiegłego roku 23-latka wystąpiła na wielkiej gali charytatywnej w Niemczech „Serce dla dzieci“. W tym roku zasiądzie w jury innego popularnego show telewizyjnego - „Mam talent“. Obecnie uczy się intensywnie niemieckiego, jednocześnie pracuje nad sobą. Chciałaby znaleźć swoje miejsce w świecie artystycznym.

Testuje swoje umiejętności wokalne. Kiedy znany niemiecki producent muzyczny, Christian Geller zaproponował jej nagranie piosenki, była zdziwiona, ale on oświadczył, ze „kto tak się rusza na parkiecie, ten musi czuć muzykę“. To dodało jej pewności siebie i już wkrótce nagrała cover znanej piosenki zespołu The Who „Behind Blue Eyes“. Niedawno ukazało się nagranie video, a w sobotę 13 stycznia Ermakova zaprezentowała swój głos po raz pierwszy na żywo w ramach programu Eurowizji „Gwiazdy przebojów“ i potwierdziła swój multitalent. Ale tą piosenką dziewczyna nie tylko potwierdza swoje zdolności wokalne, lecz po raz pierwszy publicznie odnosi się do sytuacji z dzieciństwa, kiedy była obiektem nachalnej nagonki yellow press jako dowód na winy jej ojca.

„No one knows what it's like

To feel these feelings