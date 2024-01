Kate Moss kończy 50 lat. Co dziś robi najsłynniejsza brytyjska modelka

Kate Moss największa buntowniczka w branży mody

W latach 90. Kate Moss była jedną z najpopularniejszych modelek na świecie. Chociaż raz na jakiś czas wyciekały do mediów informacje o nadużywaniu przez nią alkoholu i narkotyków, to prawdziwy skandal miał miejsce w 2005 roku. Wówczas światło dzienne ujrzały zdjęcia, na których gwiazda bierze kokainę. Chociaż straciła wtedy kilka kontraktów (Burberry, H&M i Chanel), to szybko wróciła na szczyt. Przeprosiła za swoje zachowanie, a jej agentka tłumaczyła, że ''Kate jest tylko człowiekiem''. Alexander McQueen w geście wsparcia wyszedł na wybieg po jednym ze swoich pokazów w koszulce z napisem ''Kochamy Cię, Kate''. W kolejnym sezonie modelka pobiła swój własny rekord. Wzięła udział w 14 kampaniach modowych i wróciła do roli ambasadorki Calvina Kleina.

Kate Moss od zawsze miała słabość do artystów. W latach 90. spotykała się z Johnnym Deppem — ich relacja przetrwała trzy lata. W rozmowie z magazynem "People'' powiedziała: Od naszej pierwszej rozmowy wiedziałam, że będziemy razem. Po rozstaniu modelka przez lata opłakiwała ten związek. Relacja należała do burzliwych — media donosiły o awanturach, zniszczonych pokojach hotelowych i nadużywaniu środków odurzających.

Czytaj więcej Jej historia Camille Vasquez. Prawniczka, która uwierzyła w Johnny'ego Deppa Nieprzebrana liczba nagród i wyróżnień, celebryci pokroju DiCaprio i Deppa wśród klientów i szybki awans do roli partnera kancelarii. Kim jest Camille Vasquez? I dlaczego pod jej adresem padają niesłuszne oskarżenia o mizoginię?

W późniejszych latach modelka związała się z dziennikarzem Jeffersonem Hackiem, wydawcą magazynu Dazed and confused. Owocem ich miłości jest Lila Grace. Związek z Hackiem zakończył się po trzech latach. Kolejnym wybrankiem gwiazdy został muzyk Pete Doherty. Artysta w swojej biografii wyznał, że już po tygodniu zrobili sobie tatuaże z inicjałami partnera. Przyznał, że wymusił to na modelce, by udowodniła mu swoje uczucia. Ich relacja pełna była narkotyków i awantur, nie przetrwała więc próby czasu. Kolejny chłopak Moss wydawał się tym jedynym — w 2007 roku poznała wokalistę zespołu The Kills Jamiego Hince’a, z którym zdecydowała się wziąć ślub. Para rozstała się w 2015 roku. Moss związała się wtedy z 13 lat młodszym fotografem błękitnej krwi, pochodzenia brytyjsko-niemieckiego Nikolai von Bismarckiem. Chociaż zaliczyli już kilka rozstań i powrotów, to wciąż utrzymują, że są w sobie zakochani.

Kate Moss przekazuje swoje doświadczenie - ma własną agencję

Swoje ogromne doświadczenie, a także wiedzę, jak wyznaczać w pracy modelki granice, Kate Moss postanowiła przekuć w biznesowy sukces. W 2016 roku założyła własną agencję Kate Moss Agency. Ma nietuzinkowe podejście do osób, z którymi podejmuje współpracę. - Nie chcę ładnych ludzi, chcę osób, które potrafią śpiewać, tańczyć i grać - powiedziała w rozmowie z The Business of Fashion. Podkreśliła też, że podczas każdej sesji, modelom i modelkom towarzyszy ich agent. Córka Lila Grace również zdecydowała się pójść w ślady sławnej mamy — podobnie jak ona także wzięła udział w mi.in. kampanii Calvina Kleina. Gwiazda lat 90. dumna jest ze swojej córki i wspiera ją we wszystkich jej działaniach.