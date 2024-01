Laura Wasser. Prawniczka rozwodowa, lecz nie „prorozwodowa”

Co łączy sprawę rozwodową Angeliny Jolie, komedię „Kłamca kłamca” z 1997 roku i liceum w Beverly Hills? To samo, co jest punktem wspólnym dla Uniwersytetu w Kalifornii i dwóch podcastów o tematyce prawniczej – osoba Laury Wasser, prawniczki, specjalizującej się w procesach rozwodowych, która na swoim koncie ma prowadzenie spraw największych gwiazd hollywoodzkiego showbiznesu. Wbrew pozorom i pomimo urodzenia w prawniczej rodzinie, kariera adwokacka nie była jednak pierwszym wyborem w życiu kobiety. Co wiadomo o znanej dziś pod pseudonimem „Królowej rozwodów” amerykańskiej prawniczce?

Reklama

Kłótliwość i oddanie dla sprawy

Urodziła się w 1968 roku w Los Angeles, jako córka prawnika zajmującego się sprawami rozwodowymi. Od najmłodszych lat mogła obserwować pracę swojego ojca, któremu w pewnym momencie życia zaczęła pomagać. Jakkolwiek sama później wspominała, że praca wokół biura wiele ją nauczyła, jako swój kierunek studiów na University of California wybrała retorykę, nie stroniąc jednocześnie od zupełnie niezwiązanych z prawem zawodów – miała okazję pracować m.in. przy wpuszczaniu klientów do nocnego klubu oraz jako instruktorka aerobiku. Według zaś jej własnych słów, nigdy nie planowała pójść w ślady ojca pod kątem zawodowym. Dopiero podczas zdobywania pierwszego, najniższego w amerykańskiej edukacji stopnia naukowego z retoryki, zrozumiała, że doskonale sprawdziłaby się w roli prawniczki. Jak sama potem stwierdziła, w prywatnym życiu jest „skłonna do sporów i kłótliwości”, dzięki czemu praca prawniczki w zupełności jej odpowiada. Z pewnością jednak nie spodziewała się wtedy, że po latach zostanie opinia publiczna okrzyknie ją „Królową rozwodów” (ang. Disso Queen).



Podczas nauki uniwersyteckiej Laura Wasser miała okazję pracować także w charakterze wolontariuszki – zaangażowała się w działania Western Law Center for Disability Rights (dziś znanego pod nazwą Disability Rights Legal Center), organizacji zapewniającej wsparcie prawne osobom z niepełnosprawnościami. Jej nauczyciele akademiccy wspominali później, że potrafiła nie dawać za wygraną i doprowadzać do szczęśliwego końca z pozoru beznadziejne sprawy, w których broniła osób dyskryminowanych ze względu na ich niepełnosprawność (do dziś Wasser zasiada zaś w radzie doradczej Harriett Buhai Center for Family Law – centrum pomocy, udzielającego rodzinom nieodpłatnej pomocy prawnej). W 1994 roku Wasser ukończyła naukę na wydziale prawa katolickiej Loyola Law School i została wpisana w poczet członków kalifornijskiej palestry. Już w trakcie studiów poznała swojego pierwszego męża, z którym krótko potem – bezpośrednio po zdaniu egzaminu adwokackiego – zdążyła wziąć rozwód. Od tamtego czasu jej rozwijająca się kariera prawniczki rozwodowej była niejako naznaczona tym, co sama przeżyła – ze swoimi klientami mogła porozumiewać się nie tylko jako znawca prawa, ale także jako ktoś, kto przeżył podobne życiowe zawirowania.

Prawniczka gwiazd i gwiazdorskich obsad

Gdy czyjeś inicjały to L. A. W. (ang. law – prawo), ciężko spodziewać się, by w Stanach Zjednoczonych nie czekała na niego świetlana kariera. W 2016 roku The New York Times poinformował, że Angelina Jolie zdecydowała się powierzyć swoją sprawę rozwodową właśnie Laurze Wasser. Głośny proces Jolie i Brada Pitta nie był jedynym, w który zaangażowała się Wasser – do jej klientów należeli m.in. Ryan Reynolds, Stevie Wonder, Dr. Dre, Kevin Costner, Kim Kardashian i Britney Spears. Tego ostatniego Wasser reprezentowała w procesie rozwodowym przeciwko Amber Heard – nie był to jednak koniec prawnych batalii aktora z byłą żoną, o czym pisałem już na łamach „Rzeczpospolitej” w artykule o Camille Vasquez. Proces rozwodowy Kim Kardashian i Kanye Westa był zaś tylko kolejnym krokiem na zawodowej ścieżce kobiety, przez New York Timesa określanej mianem „hollywoodzkiej prawniczki rozwodowej z ogromnym doświadczeniem”. Ciekawym epizodem z życia Wasser była także rola prawniczego konsultanta na planie filmu „Kłamca, kłamca” (ang. Liar Liar), gdzie jej zadaniem było czuwanie nad prawnymi aspektami scenariusza i scen sądowych z udziałem niezastąpionego Jima Carreya.

Słynne procesy to nie wszystko – nie możemy zapominać o wyróżnieniach i nagrodach. Przez 10 lat od 2012 do 2022 roku Wasser rokrocznie honorowana była na prowadzonej przez California Daily Journal liście „Top 100 Lawyers” oraz w rankingu „Top 50 Women Attorneys”. W 2008 roku otrzymała „Zephyr M. Ramsey Award”, przyznawaną przez Harriett Buhai Center for Family Law, w 2011 roku zdobyła nagrodę izby handlowej Century City „Women of Achievement Award”, a w 2016 roku – „Brady Center Advocate Award”. Zwieńczeniem gromadzonych przez kobietę wyróżnień była zaś przyznana jej przez Los Angeles Center for Law and Justice nagroda „Justice Award”, którą otrzymała w 2019 roku. Z pewnością nie jest to jednak koniec jej osiągnięć.