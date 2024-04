Marta Bibescu - księżna, która kochała pióro. Ile kosztował ją sukces?

Czytaj więcej Wywiad Losy kobiety zesłanej na Syberię w książce "Ludzie z kości" Pauli Lichtarowicz -Moja babcia nie pamiętała, kiedy dokładnie wywieziono ją na Syberię, ale za to na zawsze w jej pamięci utrwalił się moment, gdy musiała sprzedać swoją ślubną suknię, aby kupić niezbędną do przetrwania...cebulę - mówi Paula Lichtarowicz, autorka książki "Ludzie z kości", do napisania której zainspirowała ją historia rodzinna.

Bibescu nie zamierzała jednak ingerować w politykę. Wyjechała do Paryża. Mieszkała tam wiele kolejnych lat i cieszyła się względami licznych adoratorów. Jej mąż dzielił czas i obowiązki pomiędzy Francję a Rumunię, toteż Marta często przez dłuższy czas pozostawała samotna. W jej życiu pojawił się wówczas francuski książę Charles-Louis de Beauvau-Craon, z którym nawiązała trwający przez niemal 10 lat romans. Pisarka rozważała rozwód z mężem, ale ostatecznie doszła do wniosku, że kobieta z jej pozycją nie może ryzykować w ten sposób utraty reputacji. Małżonkowie zdecydowali się więc na separację, ale pozostali w przyjaznych stosunkach, a hojny George sprezentował nawet byłej żonie pałac Mogosoëa w 1912 roku.

Wybuch patriotycznych uczuć

Wybuch I wojny światowej obudził patriotyczne uczucia w księżnej, która postanowiła włączyć się w opiekę nad rannymi w szpitalu w Bukareszcie. Pracowała w ten sposób do 1916 roku. Po tym, jak niemiecka armia spaliła jej posiadłość w miejscowości Posada w transylwańskich Alpach, przestraszona brutalnością wojny Bibescu opuściła Rumunię i udała się do neutralnej Szwajcarii. W Genewie zaczęła pracę nad kolejnym dziełem literackim – „Isvor, Kraina Wierzb”. Radość księżnej z ukończenia powieści, która okazała się wielkim sukcesem, przyćmiły kolejne rodzinne tragedie: w 1918 roku samobójstwo popełniła jej matka, a w 1920 roku – siostra.

Okres dwudziestolecia międzywojennego okazał się bardzo płodny zarówno w życiu prywatnym, jak i w twórczości Rumunki. W latach 20. zostały opublikowane jej kolejne przełomowe powieści: „Zielona Papuga” i „Katia”. Bibescu odbywała wiele podróży po Europie, zawierając cenne znajomości z pisarzami, intelektualistami, ludźmi świata kultury, ale także z politykami. W 1920 roku poznała Winstona Churchilla, z którym życzliwe relacje łączyły ją do śmierci premiera w 1965 roku. Nawiązała kolejne romanse – z hiszpańskim królem Alfonsem XIII oraz z francuskim socjalistą Henrym de Jouvenel. Ta ostatnia relacja znalazła odbicie w książce „Równość”, którą Bibescu wydała w 1936 roku i w której pobrzmiewają nuty fascynacji socjalizmem. Bibescu była świadoma widma kolejnej nadciągającej wojny. W 1938 roku odwiedziła jeszcze raz na zaproszenie sędziwego Wilhelma II Niemcy, poznając przy tej okazji Hermanna Göringa. Gdy w 1941 roku Rumunia przystąpiła do wojny, księżna udała się do Turcji z tajną misją dyplomatyczną. Zamierzała namówić tamtejszy rząd do nakłonienia Rumunii, by wycofała się z konfliktu. Bibescu po wizycie w okupowanych Paryżu oraz Wenecji, wiedziała już z jakimi zagrożeniami wiąże się eskalacja agresji. Nie osiągnęła jednak rezultatu. W 1945 roku uciekła z Rumunii przed Armią Czerwoną. Niestety, córka Valentina wraz z mężem nie zdołali zbiec i zostali aresztowani przez nową władzę. Bibescu spędziła resztę swojego życia we Francji oraz w Anglii. Kobieta wiedziała, że do rządzonej przez komunistów ojczyzny nie ma sensu wracać. W 1948 roku wszystkie jej rumuńskie posiadłości zostały znacjonalizowane. Po utracie tego ogromnego majątku Bibescu stanęła w obliczu faktu, że pióro stało się jej żywicielem. Pisanie, które całe życie traktowała jako rozrywka i przyjemność, pozostawało jedynym źródłem utrzymania dla ponad 60-letniej arystokratki.

Czas sukcesów

Mieszkając we Francji, zatrzymywała się przeważnie w hotelu Ritz. Początkowo nie mogła sobie pozwolić na zakup nieruchomości, ale z biegiem lat jej sytuacja finansowa uległa poprawie. Jej literatura nadal cieszyła się powszechnym zainteresowaniem, a w 1955 roku została członkinią belgijskiego Towarzystwa Francuskiego Języka i Literatury. Po tym, jak osiągnęła ten sukces, postanowiła kupić dom w Kornwalii w miejscowości Perranarworthal.

Dobre wiadomości nadeszły dla Marty w 1958 roku; jej córka oraz zięć zostali zwolnieni z rumuńskiego aresztu. Pisarka ściągnęła rodzinę do Anglii, w której już wówczas mieszkała. W 1960 opublikowała swoją autobiografię „Nimfa Europy”, nad którą podobno pracowała przez 27 lat. W 1962 roku Marta Bibescu otrzymała za całokształt swojej twórczości najwyższe francuskie odznaczenie – Legię Honorową. Zmarła 28 listopada 1973 roku w wieku 87 lat w Paryżu.