Meghan Markle ruszyła ze swoim biznesem. Rozesłała wyjątkowe przesyłki reklamowe

W minionym miesiącu była księżna Sussex w subtelny sposób zakomunikowała obserwatorom na Instagramie stworzenie nowej marki lifestyle, zbliżonej tematycznie do prowadzonego przez siebie przed laty bloga „The Tig” poświęconego modzie, gotowaniu, podróżom czy nowościom kosmetycznym. Opublikowany wówczas filmik nie zdradzał wprawdzie wielu szczegółów co do nowego przedsięwzięcia, jednak pozwalał przypuszczać, że podobne dziedziny znajdą się w kręgu zainteresowań założycielki i tym razem. Na nagraniu widać byłą gwiazdę serialu „Suits” przechadzającą się po kuchni i układającą bukiet białych róż w rytm płynącej z głośników piosenki Nancy Wilson „I Wish You Love”.

Wprawdzie żaden z produktów nie jest jeszcze dostępny na oficjalnej stronie marki i, podobnie jak kilka tygodni temu, można jedynie wpisać się na listę oczekujących, umieszczając we wskazanym miejscu swój adres mailowy, to jednak pierwszy element owianej tajemnicą kolekcji już znalazł nowe właścicielki.

Za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, projektantka mody Tracy Robbins zaprezentowała zdjęcie sygnowanego logo marki słoiczka z dżemem. Umieszczony na naklejce ręczny napis „17 z 50” sugeruje, że liczba odbiorców jest ściśle ograniczona. – Dziękuję za koszyk pełen smakołyków. Uwielbiam ten dżem i nie jestem pewna, czy z kimś się nim podzielę. Śniadanie, lunch i kolacja właśnie stały się odrobinę słodsze. Dzięki M! – podpisała zdjęcie ustawionego wśród innych smakołyków słoiczka.

Podobną przesyłkę odebrała inna bliska znajoma Meghan Markle, Delfina Blaquier, fotografka i żona jednego z graczy polo, Nacho Figuerasa, zaprzyjaźnionego z księciem Harrym. Słoiczek przeznaczony dla niej opisany był jako „10 z 50”. – Dżem truskawkowy mnie uszczęśliwia – podpisała zamieszczony na tę okoliczność post na swoim profilu instagramowym.