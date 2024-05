Nowozelandzka prezenterka dumnie nosi tatuaż na twarzy. Kim jest Oriini Kaipara?

Dziennikarka Oriini Kaipara to bodaj najpopularniejsza prezenterka telewizyjna w Nowej Zelandii. 41-latka ma swoje korzenie w kilku maoryskich plemionach. Poza dziennikarstwem zajmuje się również tłumaczeniami z maoryskiego na angielski – i odwrotnie, jest też aktywistką działającą na rzecz rewitalizacji języka i kultury Maorysów.

Oriini Kaipara – dziennikarka, która przełamała tabu

W 2017 roku, na podstawie testu DNA, dziennikarka dowiedziała się, że jej pochodzenie jest w stu procentach maoryskie. Aby podkreślić swoją przynależność do tej społeczności, dwa lata później wytatuowała sobie charakterystyczny wzór o nazwie moko kauae, pokrywający usta i brodę.

Maoryskie kobiety od wieków robiły sobie tatuaż moko kauae i od zawsze był to dla nich powód do dumy. Jest on oznaką ich przynależności do konkretnej rodziny, wskazuje też na pozycję społeczną i umiejętności. Poszczególne, unikatowe wzory moko kauae przechodzą z pokolenia na pokolenie, z matki na córkę.

Zrobienie sobie na twarzy tatuażu przez Kaiparę było wydarzeniem bezprecedensowym, nie tylko na skalę nowozelandzkiej, ale również światowej branży mediowej. Już bowiem wtedy Kaipara była popularną prezenterką, pracującą dla mainstreamowych mediów w Nowej Zelandii. Nigdy wcześniej żadna osoba na takim stanowisku nie występowała z tatuażem na twarzy.