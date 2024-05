32 lata temu zaginęła Wanda Rutkiewicz. "Twarda, ale życzliwa Zosia Samosia"

Wanda Rutkiewicz — twarda, ale życzliwa

- Wanda zawsze miała własną ocenę kwestii logistycznych czy taktyki zdobywania góry – wspomina w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Krzysztof Wielicki, jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów i współtowarzysz Wandy na wielu wyprawach. Przyznaje on, że nieustępliwy charakter Rutkiewicz dawał się czasem we znaki uczestnikom ekspedycji wysokogórskich, ale głównie w sprawach techniki zdobywania gór. – Poza tym była życzliwa i koleżeńska. W owym czasie w klubach górskich doświadczeni koledzy i koleżanki nie zawsze życzliwie patrzyli na młodych ludzi, chcących nauczyć się wspinaczki. A ona, wręcz przeciwnie, sama zachęcała i wciągała nowych ludzi do tego sportu – mówi Wielicki.

Gdy polski alpinizm przeżywał w latach 70. i 80. swoje złote lata, naszych zdobywców okrzyknięto „lodowymi wojownikami („Ice Warriors”). w ich środowisku panował swoisty romantyzm. Nie zawsze dbano o wystarczającą fotograficzną i filmową dokumentację wypraw. A Wanda Rutkiewicz, wzorem wysokogórskich ekip z Zachodu, na własnych plecach taszczyła kilkukilogramową kamerę filmową i równie ciężki statyw. A przecież to nie zakupy noszone ze sklepu do najbliższego przystanku tramwajowego. Taki sprzęt trzeba było nosić przez wiele godzin po śniegu i lodzie. Wanda, kobieta dość wysoka, ale o delikatniej budowie ciała, dawała radę.

Wanda Rutkiewicz — ostatnia wyprawa

Opłaciło się – wielkie archiwum fotograficzne i filmowe Wandy Rutkiewicz do dziś jest wykorzystywane. To na ich podstawie Eliza Kubarska nakręciła firm „Ostatnia wyprawa”, który miał premierę 9 maja 2024 r. na festiwalu Millenium Docs Against Gravity.

- Postanowiłam to wszystko zdigitalizować. Było tam mnóstwo kaset wideo, taśmy 16 mm, dokumenty wyprawowe, różne maszynopisy, pisma i kasety magnetofonowe, które okazały się wielkim skarbem. Do tego pocztówki, bardzo dużo listów i zdjęć, w tym slajdy z Everestu z 1978 roku – opowiadała Kubarska w wypowiedzi dla magazynu ludzi gór „Na Szczycie” w wydaniu z wiosny 2024 r.

W „Ostatniej wyprawie” podjęto temat zaginięcia alpinistki podczas wspinaczki na Kanczendzongę. Na ekranie opowiada o tym towarzyszący jej wspinacz Carlos Carsolio. Przyznaje on, że Wanda, choć wycieńczona wspinaczką i śnieżycą, upierała się, że musi wejść na szczyt. A i sam Carsolio nie miał dość sił, by zmusić ją do zejścia na dół.

– Mówiłem jej, że sytuacja jest ciężka, że może powinna zejść, ale nie byłem wystarczająco stanowczy – przyznaje Meksykanin. To on ostatni raz widział ją żywą 13 maja 1992 roku. Nie zgodziła się z nim zejść. Zapewniała, że sama sobie da radę.