Polka Joanna Warsza została kuratorką Hamburga. Jak wyglądała jej droga do sukcesu?

„Planetarnej sferze publicznej“ poświęcony jest najnowszy projekt Joanny - „The Way of the Water“ (zrealizowany we współpracy z Loreną Moreno Vera). Jest to parkour wodny z 23 pozycjami artystycznymi wzdłuż austriackich rzek Traisen i Mühlbach, w położonym około 60 kilometrów na zachód od Wiednia średniowiecznym mieście St. Pölten.

Każdy projekt to coś wyjątkowego

W berlińskim projekcie, opracowanym na prośbę Berliner Festspiele w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w Niemczech, kuratorka opracowała (wraz z Benjaminem Foersterem-Baldeniusem) kulturalny kontrprojekt do rozgrywek futbolowych. Tu tematem jest czysta gra i zabawa — w odróżnieniu od skomercjalizowanych gier i rozgrywek sportowych towarzyszących nam na co dzień. Podczas gdy najdłuższa w Niemczech „strefa kibica“ przed Bramą Brandenburską przyciąga tysiące fanów futbolu, marzących o zwycięstwie swojej drużyny, położony tuż przed Gropiusbau „Radical Playgrounds“ czyli wielopokoleniowy plac zabaw, oferuje mniej rywalizacji a więcej wspólnej zabawy dla każdego. Spełnia on też tak ważną funkcję komunikacji z młodą publicznością przez sztukę, (wszystkie elementy stworzone są przez międzynarodowych artystów), jest edukacyjny, łatwo dostępny, darmowy i bez ograniczeń wiekowych.

Joanna Warsza (po lewej) na wystwie "Radical Playgrounds" Materiały prasowe

Jak widać, pracująca od lat w dziedzinie sztuk wizualnych Polka trafia w sedno najistotniejszych obecnie problemów społecznych czy klimatycznych.

Zanim jury w Hamburgu zdecydowało się jej powierzyć stanowisko kuratorki tego miasta na najbliższe 5 lat, menedżerka zobowiązała się już do realizacji trzech dużych ekspozycji w przyszłym roku. Będą to wystawa „Magiczna siła igły“ w Sztokholmie (nawiązująca do Louise Bourgeois i z udziałem Małgorzaty Mirgi-Tas), ekspozycja o diasporycznej egzystencji Europy Wschodniej w związku z Polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli i planowana na maj 2025 wystawa w Halle „Planetary Peasants“ nawiązująca do 500 lat wojen chłopskich.