Księżniczka Anna miała wypadek i trafiła do szpitala. Zła passa rodziny królewskiej trwa

Jak zapewniają przedstawiciele Pałacu, król Karol III został poinformowany o zdarzeniu i na bieżąco otrzymuje aktualne dane co do stanu zdrowia siostry. – Zarówno monarcha, jak i pozostali członkowie rodziny królewskiej, przekazują wyrazy wsparcia Jej Wysokości, życząc jej szybkiego powrotu do zdrowia – można przeczytać w dalszej części komunikatu.

W towarzystwie najbliższych

W wyniku zdarzenia odwołano wyjazd księżniczki Anny do Kanady, zaplanowany na bieżący tydzień. Jej obecność podczas bankietu z okazji wizyty przedstawicieli władz Japonii w Wielkiej Brytanii 25 czerwca również nie będzie możliwa. Jak podaje BBC, do wypadku doszło w trakcie spaceru, w którym członkini rodziny królewskiej towarzyszyły jej ukochane konie. Choć oficjalna przyczyna incydentu nie została potwierdzona, sugeruje się, że mógł on mieć związek z obecnością i nieoczekiwanym zachowaniem ze strony zwierząt.

W trakcie zdarzenia w posiadłości byli obecni najbliżsi księżniczki: jej mąż Sir Tim Laurence oraz córka Zara i syn Peter. Po zawiadomieniu służb medycznych, księżna została przewieziona do szpitala, gdzie towarzyszył jej mąż.

Mistrzyni jeździectwa

Księżna Anna uznawana jest za jedną z najbardziej pracowitych reprezentantek rodziny królewskiej, cieszącą się uznaniem i sympatią ze strony mieszkańców Wielkiej Brytanii. Jej zamiłowanie do koni oraz jeździectwa sprawiło, że w 1976 roku jako pierwsza przedstawicielka brytyjskiej monarchii mogła reprezentować kraj podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Uroczystość otwarcia zawodów uświetniła wówczas swoją obecnością królowa Elżbieta II.

Choć złota olimpijskiego nie udało się wywalczyć, to jednak ambitna zawodniczka w latach 1971 oraz 1975 została mistrzynią świata w jeździectwie. W 1971 roku otrzymała nagrodę Sportowej Osobowości Roku BBC, a w latach 1987-1993 pełniła funkcję prezydenta Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Oby świetna kondycja i dotychczasowy stan zdrowia pozwoliły jedynej córce królowej Elżbiety II wrócić do formy w najbliższym czasie.

