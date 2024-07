Eva Marie Saint skończyła 100 lat. Aktorka "starsza niż Akademia Filmowa" imponuje formą

W tym filmie nie będziesz płakać

W kolejnych latach smukła blondynka o delikatnej urodzie była obsadzana w wielu kasowych produkcjach, takich jak między innymi „Kapelusz pełen deszczu” (oryg. „A Hatful of Rain”), powstały na bazie przedstawienia Broadway’owskiego, „W poszukiwaniu deszczowego drzewa” (oryg. „Raintree County”), „Rosjanie nadchodzą” (oryg. „The Russians Are Coming, the Russians Are Coming”), “Brodziec” (oryg. „The Sandpiper”), w którym zagrała też Elisabeth Taylor i Richard Burton, „Grand Prix”, „36 godzin” (oryg. „36 Hours”) czy „Exodus” u boku Paula Newmana. W jej filmografii znajduje się też rola w horrorze Alfreda Hitchcock’a pt. „Północ północny zachód” (oryg. „North By Northwest”). – W tym filmie nie będziesz płakać – miał powiedzieć wówczas legendarny reżyser, nawiązując do licznych kreacji aktorki, w których, ze względu na swą aparycję, grała głównie kruche, łkające kobiety opierające się o kuchenny zlew. – Tym razem zlewu nie będzie – miał podkreślać.

W latach 70. otrzymała dwie nominacje do nagród Emmy – za role kolejno w „Jak zdobywano Dziki Zachód” (oryg. „How The West Was Won”) oraz “Taxi!!!”, natomiast na wygraną przyszło jej poczekać do 1990 roku, gdy w jej ręce trafiła nagroda Emmy za występ w dramacie „People Like Us”. Wielbiciele filmów o superbohaterach docenili jej występ w „Powrocie Supermana” w 2006 roku, gdzie wcieliła się w rolę Marthy Kent, natomiast ostatnim hitem kinowym z jej udziałem był „Winter’s Tale” z 2014 roku, w którym wystąpiła między innymi z Colinem Farrellem, Willem Smithem czy Russellem Crowe.



Czytaj więcej Jej historia 90-letnia Joan Collins powiedziała, dlaczego nie rezygnuje z pracy Lubi pisać, występować na scenie, podejmować wyzwania aktorskie. Pytana, dlaczego wciąż pracuje, obrusza się. 91-letnia Joan Collins nie chce być definiowana za sprawą swojego wieku. Takie podejście uważa za staroświeckie. Co napędza ją do działania?

Starsza niż Akademia Filmowa

Aktorka, której nazwisko pojawiło się na Hollywoodzkiej Alei Gwiazd, w 1951 roku wyszła za mąż za reżysera i producenta filmowego Jeffrey’a Haydena. Para doczekała się dwojga dzieci – Darella i Laurette – oraz trojga wnucząt. W 2016 roku szczęśliwe małżeństwo dobiegło końca wraz ze śmiercią 90-letniego wówczas reżysera.

Dwa lata później Eva Marie Saint pojawiła się na gali rozdania Oscarów, aby wręczyć statuetkę w kategorii najlepszy kostium. 93-latka zaprezentowała się tego wieczoru olśniewająco w czarnej długiej sukni i efektownej biżuterii. Otrzymawszy owacje na stojąco, żartowała w trakcie przemowy, że jest starsza niż Akademia Filmowa. – Bardzo mnie to cieszy, tak trzymać – dodała, na co zgromadzeni zareagowali kolejnym aplauzem.

Kilka lat po tym wydarzeniu gwiazda zapewnia, że nadal czuje się fantastycznie. – Spaceruję na świeżym powietrzu, lubię oglądać mecze baseballu, zwłaszcza w wykonaniu Los Angeles Dodgers, a także cenię sobie czas z moją rodziną i przyjaciółmi. Mam bardzo dobre życie i w ogóle nie czuję, że właśnie kończę 100 lat – wyznała w rozmowie z „People”.