W 1999 roku Shirley Bassey otrzymała tytuł honorowy Dame – za zasługi w dziedzinie sztuki scenicznej. Tytuł Dame jest żeńskim odpowiednikiem angielskiego tytułu honorowego Sir. Obecne uhonorowanie Dame Shirley Bassey Orderem Towarzyszy Honoru jest więc już kolejnym wyrazem uznania dla jej wkładu w kulturę. Ponadto w 2003 roku została wyróżniona w rankingu "100 Great Black Britons". Gwiazda zawitała także do Polski w 1985. Wystąpiła wtedy podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie.

Album wydany przez Dame Shirley w 2020 roku „I Owe It All To You” został określony jako „wielki finał jej kariery”. Na płycie znalazły się zarówno nowe kompozycje, jak i starannie wyselekcjonowane klasyki. Shirley Bassey określiła go tymi słowami: „Mój nowy album to uczczenie 70. rocznicy obecności w showbiznesie. 70. lat wsparcia ze strony moich fanów i 70. lat muzyki! (…) Wszystkie wybrane przeze mnie utwory są w bardzo osobiste i związane z moim życiem".

Czytaj więcej Ludzie Kolejna nagroda dla Kasi Smutniak. "To, co robię, może zmienić świat" Kasia Smutniak otrzymała prestiżową włoską nagrodę im. Valentiny Pedicini dla najlepszego filmu dokumentalnego roku za swój debiutancki obraz "Mur". "Muszę wierzyć, że to, co robię, może zmienić świat" – mówiła na spotkaniu z publicznością polska aktorka i reżyserka.

Nadchodząca aukcja

Pomimo tak długiej i pełnej sukcesów kariery, Shirley Bassey nie zamierza jeszcze odpoczywać. W maju bieżącego roku legenda muzyczna ogłosiła aukcję charytatywną swoich 80 sztuk biżuterii i zegarków. Wartość kolekcji jest szacowana na około 2 miliony funtów brytyjskich. Wystawa rozpocznie się w Paryżu 4 października, a jej punktem kulminacyjnym jest planowana na 10 października licytacja. Dame Shirley lubi odpowiadać na pytania dotyczące biżuterii, szczególnie diamentów. „Zbieranie biżuterii jest dla mnie jak kolekcjonowanie wspomnień, a ta kolekcja jest ich pełna” – stwierdziła śpiewaczka. „Wszystkie elementy mają znaczenie i mają jakąś historię do opowiedzenia, niezależnie od tego, czy kupiłam je dla siebie, czy dostałam w prezencie" - dodała.

Dame Shirley Bassey, zapytana kiedyś, jakim przedmiotem związanym ze światem biżuterii by była, gdyby spojrzeć w tym kontekście, odpowiedziała bez wahania – diamentem. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia, kiedy wspomina się jej kultowej piosenki „Diamonds Are Forever”, którą została wykorzystana w filmie o Jamesie Bondzie z 1971 roku. Przez ponad siedemdziesiąt lat swojej kariery niezwykła gwiazda udowodniła, że jej muzyka, podobnie jak diamenty, jest wieczna.

Źródła: