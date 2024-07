Eva Herzigová przekonuje: Z wiekiem stajesz się potężniejsza

"W dzisiejszych czasach kobiety niszczą same siebie, to nie do przyjęcia! Nie chodzi tylko o świat mody, to zjawisko jest wszechobecne na ulicach. Uważam, że to smutne" – mówi 51-letnia top modelka Eva Herzigová zapewniając, że nie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej.

W wydaniu specjalnym francuskiego magazynu „Madame Figaro”, Eva Herzigová deklaruje, że "nie robi nic ze swoją twarzą". Zdaje sobie sprawę z tego, że ktoś może jej na to odpowiedzieć: „nie musisz, bo jesteś piękna”. Jej zdaniem ważne jest przede wszystkim to, by zmienić sposób, w jaki mówi się o wieku kobiet. I bardziej dbać o zdrowy styl życia, nie tylko o urodę. Ona sama rzuciła okazyjne picie alkoholu i palenie papierosów, kiedy zorientowała się, że po jednej imprezie musi dochodzić do siebie przez tydzień.

Marilyn Monroe Wschodu

Eva Herzigová została modelką w wieku 16 lat. Urodziła się w Litvínovie, w Czechosłowacji, jako drugie dziecko księgowej i elektryka. W dzieciństwie lubiła sport. Była lekkoatletką, uprawiała gimnastykę, koszykówkę (wzrost stał się później jednym z największych atutów), oraz narciarstwo biegowe. Marzyła, by zostać aktorką. Karierę w modelingu rozpoczęła od wygranej w konkursie zorganizowanym przez francuską agencję Metropolitan Models w Pradze. Zmieniła swoje plany związane ze studiami ekonomicznymi i wyjechała do Paryża.

W 1994 r. zyskała sławę w świecie mody jako Miss Wonderbra – po tym, jak wzięła udział w reklamie biustonosza. Kultowy afisz zawierał tylko dwa słowa: "Hello Boys". W 2011 roku billboard Wonderbra został uznany przez Outdoor Media Centre za najbardziej kultową reklamę zewnętrzną ostatnich 50 lat. Dzięki niemu Eva została przez dziennikarzy okrzyknięta Marilyn Monroe Wschodu. Nie chciała jednak, żeby ją zaszufladkowano. "Taki komercyjny sukces mógł mi zaszkodzić. (…) Na szczęście zdołałam zbudować silną więź ze znanymi fotografami i artystami, takimi jak Helmut Newton i Peter Lindbergh, którzy zrobili mi kilka wyjątkowych zdjęć" - opowiada.

Lindbergh stał się jej mentorem. "Peterowi udało się uchwycić tę kobietę w środku mnie, moją prawdę" – wspomina niemieckiego fotografa, który zmarł pięć lat temu. Pojawiła się na okładkach najbardziej znanych magazynów mody.