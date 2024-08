Francuska modelka i aktorka Laetitia Casta: Rodzice nigdy nie mówili jej, że jest piękna

„Podniosły mnie wtedy na duchu mnie komentarze kobiet, które mijałam na ulicy – gratulowały mi, mogły się ze mną identyfikować. Czułam, że mam misję: być małym żołnierzem broniącym własnej tożsamości” – tłumaczy w „Harper’s Bazaar”.

Laetitia Casta poznała Yves Saint Laurenta w 1996 roku, a projektant szybko się z nią zaprzyjaźnił. Zapamiętała to tak: „Kiedy po raz pierwszy powiedział mi: ‘Jesteś piękna’, poruszyło mnie to tak, jakby ktoś powiedział ‘kocham cię’”. Została jego muzą. Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 1998 roku pojawiła się na pokazie YSL na stadionie Stade de France wraz z trzystoma innymi modelkami. Z okazji 40-lecia jego domu mody razem z Catherine Deneuve zaśpiewała piosenkę „Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous”. Nazywał ją rajskim ptakiem. Zazwyczaj prosił, żeby prezentowała suknie ślubne zamykające jego pokazy. Specjalnie z myślą o niej zaprojektował sukienkę z kolekcji wiosna-lato 2000 całą zdobioną piórami.

Laetitia czyli Marianna

Od 1998 roku jest obecna w mediach, w tym na okładkach luksusowych magazynów. Została jednym z aniołków amerykańskiej marki bielizny Victoria's Secret. Pozowała do zdjęć do słynnego kalendarza Pirelli i wystąpiła w teledysku do piosenki Chrisa Isaaka „Baby did a bad, bad thing”. Jean-Marc de Pas wyrzeźbił jej akty, które można teraz oglądać w ogrodach posiadłości Bois-Guilbert w Normandii. Była też ambasadorką marki kosmetycznej L'Oréal Paris.

W 2000 roku została twarzą Marianny, symbolu Republiki Francuskiej, której popiersie umieszcza się w ratuszach, merostwach i innych urzędach w całym kraju. Jej podobiznę w tradycyjnej czapce frygijskiej wykonała rzeźbiarka Marie-Paule Deville-Chabrolle, która wygrała konkurs na to zlecenie.

Laetitii marzyła się jednak kariera aktorska. Zapisała się na specjalny kurs, ale nadal brała udział w reklamach perfum, biżuterii czy prestiżowego domu handlowego Galeries Lafayette. W 2001 roku, po debiucie w filmowej adaptacji przygód Asterixa i Obelixa, Laetitia Casta zagrała swoją pierwszą główną rolę - Thérèse, w dramacie Raoula Ruiza „Les Âmes fortes”, filmie pokazanym poza konkursem podczas ceremonii zamknięcia festiwalu w Cannes. Kolejny film, „Ulice strachu” (franc. Rues des plaisirs), w którym grała mieszkankę domu publicznego, okazał się komercyjną klapą. Zrehabilitowała się w „Errance”, do którego przefarbowała włosy na blond i rzuciła palenie.