Studentka w Iranie celowo złamała zasady dotyczące stroju kobiet. Co chciała osiągnąć?

Na udostępnionym przez Amnesty International nagraniu widać młodą kobietę z rozpuszczonymi włosami, w samej bieliźnie i skarpetkach, przechadzającą się w okolicy budynku Islamskiego Uniwersytetu Azad w Teheranie. Tożsamość kobiety nie została potwierdzona, a według świadków zdarzenia członkowie paramilitarnej organizacji Basij, zajmującej się między innymi kontrolą przestrzegania prawa irańskiego w kwestiach dotyczących moralności, mieli wcześniej zachować się wobec niej w agresywny sposób.

Reklama

Taką informację podał między innymi studencki newsletter, Amir Kabir. Powodem napaści miał być niekompletny strój eksponujący włosy młodej kobiety. Wedle rygorystycznego irańskiego prawa mieszkanki tego kraju zobowiązane są do noszenia nakrycia głowy – hidżabu – przysłaniającego ich włosy i szyję oraz ubioru maskującego ich sylwetkę. Jak na temat zdarzenia wypowiadają się władze uczelni i czy znane są dalsze losy młodej kobiety?



Apel Amnesty International o natychmiastowe uwolnienie studentki

Pozbawiona ubrań kobieta przechadzająca się na terenie kampusu uniwersyteckiego, przysiada na pobliskich murach i prowadzi spokojne rozmowy z napotkanymi osobami. Na kolejnych nagraniach widać, jak zostaje brutalnie wciągnięta do samochodu przez kilku mężczyzn mających na sobie stroje cywilne. Cytowany przez CNN rzecznik uczelni, Amir Mahjob, twierdzi, że kobieta miała cierpieć na zaburzenia natury psychicznej. W opublikowanym na platformie X komunikacie wyraził też nadzieję, że jako matka dwojga dzieci nie stanie się ofiarą krzywdzących plotek, które mogłyby nadszarpnąć reputację jej i jej rodziny. Państwowa agencja informacyjna Fars doniosła z kolei, że do incydentu doszło po tym, jak dwóch przedstawicieli personelu pilnującego bezpieczeństwa na terenie uczelni „spokojnie zwróciło uwagę kobiecie na niestosowny strój”. W reakcji na te słowa, widoczna na nagraniu studentka miała rozebrać się i pozostać w bieliźnie, przez co została przetransportowana na komisariat policji.

Tymczasem przedstawiciele Amnesty International apelują o natychmiastowe uwolnienie studentki, domagając się „niezależnego i bezstronnego” śledztwa w kwestii nadużyć, do jakich mogło dojść w trakcie jej aresztowania. – Władze Iranu muszą natychmiast i bezwarunkowo uwolnić studentkę, która została brutalnie aresztowana po tym, jak zdjęła ubranie w geście protestu przeciwko bezwzględnemu egzekwowaniu obowiązku zakrywania twarzy przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa – napisano na platformie X. – Do czasu jej uwolnienia władze muszą chronić ją przed torturami i innymi formami złego traktowania oraz zapewnić jej dostęp do rodziny i prawnika – podkreślono.