Kate Beckinsale o nadużyciach w Hollywood: Takich historii mam miliony

51-letnia gwiazda, w geście solidarności z koleżanką po fachu, Blake Lively, zamieściła na Instagramie poruszające nagranie, w którym wraca pamięcią do przykrych doświadczeń z przeszłości. Wspomina między innymi sytuacje, gdy jako osiemnastolatka padła ofiarą molestowania, czy była zmuszana do restrykcyjnych diet, które przez kolejne lata odbijały się na jej zdrowiu. Obdarzona nietuzinkową urodą gwiazda serii „Underworld”, a także takich produkcji jak między innymi „Twarz anioła”, „Niewinnie oskarżona” czy „Pearl Harbor”, niejednokrotnie była też świadkiem rozmów na temat swojego wyglądu, w trakcie których przedstawiciele ekip filmowych zastanawiali się, co zrobić, by uczynić jej aparycję bardziej atrakcyjną dla widzów. Czy w podobnych sytuacjach próbowała uzyskiwać pomoc ze strony aktorek, biorących udział w tych samych produkcjach co ona? Jaką zwykle otrzymywała odpowiedź?



Blake Lively i Ryan Reynolds: sukces porównywalny do Demi Moore i Bruce’a Willis’a

Ubiegłoroczne lato upłynęło pod znakiem sukcesów filmowych aktorskiej pary – Blake Lively i Ryana Reynoldsa. On wcielił się w rolę obdarzonego nadludzkimi zdolnościami kontrowersyjnego superbohatera-najemnika Deadpoola, występując u boku Hugh Jackmana w hollywoodzkim hicie „Deadpool & Wolverine”. Ona w dramacie „It Ends with Us” wystąpiła w roli sprzedawczyni kwiatów uwikłanej w przemocowy związek z neurochirurgiem odegranym przez Justina Baldoni’ego. Oba filmy cieszyły się gigantyczną popularnością, a małżonkowie emanowali pozytywną energią podczas premierowych pokazów produkcji. Wpatrzeni w siebie, nie odstępowali się na krok, dbając przy tym, by nie tylko ich uśmiechy, ale i kreacje były doskonale zsynchronizowane.

Media światowe szybko odnotowały podobieństwo między sukcesem filmowych Deadpool’a i Lily Bloom oraz triumfem innej hollywoodzkiej pary, która przed trzema dekadami przeżywała analogiczny, podwójny sukces. Demi Moore i Bruce Willis za sprawą kasowych produkcji takich jak „Uwierz w ducha” i „Szklana pułapka 2” mogli poszczycić się podobnym osiągnięciem: kontynuacja przygód nieustraszonego Johna McClane’a brawurowo odegranego przez Bruce’a Willis’a, oraz niezapomniany komediodramat z Demi Moore i Patrickiem Swayze w rolach zakochanych narzeczonych rozdzielonych nagłą śmiercią mężczyzny zarobiły w 1990 roku odpowiednio po 117,5 i 217,6 milionów dolarów.