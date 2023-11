The Best Chef Awards 2023: Oto najlepsze szefowe kuchni na świecie

The Best Chef to platforma zrzeszająca talenty gastronomii z całego świata. Założyli ją mieszkający w Krakowie: Joanna Ślusarczyk, doktor nauk medycznych z zakresu neurofarmakologii oraz Włoch Cristian Gadau, który mówi, że swoją pasję zamienił w pracę marzeń polegającą na stołowaniu się u najlepszych szefów kuchni. Od 2017 roku organizują The Best Chef Awards, których gale odbywają się w różnych miejscach na świecie. "Szukamy kreatywności, inteligencji, pasji, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Oczywiście zwycięzca nagrody dla najlepszego szefa kuchni musi tworzyć niesamowite potrawy, ale to już nie wystarczy. Szukamy nowoczesnego szefa kuchni, lidera, który łączy jedzenie z technologią lub nauką, lub takiego, który poprzez swoją kuchnię wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo. Wzoru ciężkiej pracy, który może służyć jako przewodnik dla nowych pokoleń ciekawych nowych talentów", przekonują. Ogłoszenie zwycięzców edycji 2023 odbyło się 20 listopada podczas uroczystej gali w meksykańskiej Meridzie na półwyspie Jukatan.

Ana Roš - Hiša Franko, Słowenia, miejsce 3

Ana Roš jest słoweńską szefową kuchni. Studiowała we Włoszech stosunki międzynarodowe i dyplomację. Jest samoukiem, nie trzyma się żadnego konkretnego stylu kulinarnego. "Moim zdaniem kuchnia to symbioza trzech elementów: terytorium, pory roku i osobowości szefa kuchni. Gotowanie jest jak malowanie - a jeśli zabierzesz mi kolory, nie będę miała czym malować. Jeśli naprawdę chcesz doświadczyć prawdziwej ekspresji mojej kuchni, idź z prądem i pozwól nam serwować ci nasze jedzenie, bez uprzedzeń, bez ograniczeń", przekonuje. Jej restauracja ściśle współpracuje ze zbieraczami, pasterzami, producentami sera, myśliwymi i rybakami Jest to obszar obfitujący w pstrągi, jelenie, kozy, owoce i dzikie rośliny, które codziennie włącza do swojego menu.

Manu Buffara, Manu, Brazylia, miejsce 19

W restauracji Manu stoi pięć stolików, przy których obsługuje się jedynie 20 osób na dobę. Jej szefowa, Manoella "Manu" Buffara, była pierwszą kobietą w Brazylii, która zdecydowała się na podawanie jedynie menu degustacyjnego. Podąża za najnowszymi trendami kulinarnymi, pracując ze świeżymi, sezonowymi składnikami, a 60 proc. produktów wykorzystanych w jej przepisach jest pochodzenia roślinnego. Zna każdy składnik, którego używa, a także każdą osobę, która je dostarcza. Działa charytatywnie i na rzecz zrównoważonego rozwoju w swojej okolicy. W 2023 roku otworzyła swoje restauracje na Malediwach, w Nowym Jorku i Paryżu.

Anne-Sophie Pic, Maison Pic, Francja, miejsce 21

Anne Sophie-Pic, choć pochodzi z rodziny z gastronomicznymi tradycjami, początkowo nie planowała zostać szefową kuchni. Wygrała jednak zaszczepiona jej miłość do jedzenia. Dziadek Andre i ojciec Jacques sprawili, że Maison Pic Valence stała się jedną z najczęściej nagradzanych restauracji w kraju. Po rozpoczęciu kariery menedżerskiej w 1992 roku zdecydowała, że musi spełnić swoje marzenie i rozpoczęła szkolenie w Maison Pic. Nie wiedziała, że zaledwie trzy miesiące później, po tragicznej śmierci ojca, zostanie szefową kuchni. Swoją kulinarną podróż rozpoczęła, kierując się podniebieniem i węchem. Tworząc dania, opiera się wyłącznie na swoich emocjach i intuicji.