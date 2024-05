Fast food to luksus – tak twierdzi większość Amerykanów i Amerykanek

W barach szybkiej obsługi jeszcze nigdy nie było tak drogo

Choć do jedzenia fast foodów co najmniej raz w tygodniu przyznało się całkiem sporo osób, bo trzech na czterech respondentów, to zdaniem autorów raportu jest to tendencja malejąca. Aż 62 procent badanych przyznało bowiem, że po jedzenie tego rodzaju sięga rzadziej niż kiedyś.

Powodem są rosnące ceny w amerykańskich barach szybkiej obsługi, które coraz częściej są zbliżone do tych w tradycyjnych amerykańskich restauracjach, co stwierdziła prawie połowa uczestników badania. Z kolei 22 procent zauważyło, że ceny w fast foodowych sieciówkach bywają nawet wyższe.

Cała sytuacja skłania Amerykanów i Amerykanki do rezygnacji z jedzenia na mieście – i gotowania w domu. Zmianę swoich nawyków zadeklarowało 56 procent respondentów.

Powyższe wyniki idą w parze z innym badaniem, które przeprowadzili eksperci z innej amerykańskiej porównywarki – Finance Buzz. Przeanalizowani oni zmiany cen w kilkunastu najpopularniejszych w USA sieciach barów szybkiej obsługi na przestrzeni ostatniej dekady.

Okazało się, że w latach 2014-2024 większość sieci fast food podniosło ceny średnio o 60 procent. Największą podwyżkę zauważono w sieci McDonald’s, w której w badanym okresie produkty podrożały średnio o sto procent.