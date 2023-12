Tytułowa matka chce wytłumaczyć się ze swoich wyborów, ale nie do końca potrafi znaleźć wspólny język z własnym dzieckiem. Zadaje pytania, ale nie jest gotowa usłyszeć odpowiedzi.

Poświęca wszystko dla kariery.

- To nawiązanie do współczesnych możliwości kobiet, które chcą się rozwijać, pracować nad sobą i podejmować własne decyzje. Nasza bohaterka jest jednak o tyle specyficzna, że przede wszystkim wybiera siebie, całkowicie zapominając o relacjach i macierzyństwie — mówi Kamilla Baar.

Kamilla Baar i Maciej Czerklański w spektaklu ''Matka i dziecko'' Teatr Warsawy

Spektakl powstał na podstawie dzieła Jona Fosse'a, który w 2023 roku otrzymał literacką nagrodę Nobla. - Fosse pokazuje człowieka w całej okazałości razem z jego słabościami i serdecznie mu się przygląda. Przy okazji my sami mamy okazję zadać sobie mnóstwo pytań -podsumowuje aktorka.



Kamila Baar przyznaje, że z graną przez siebie postacią ma niewiele wspólnego. - Jestem osobą otwartą, serdeczną i empatyczną. Moi bliscy wiedzą, że zawsze mogą na mnie liczyć, a w tej sztuce gram kobietę, która jest moim całkowitym przeciwieństwem. Lubię wyzwania i to na pewno było jedno z nich. Podczas pracy nad rolą mentalnie wszystko było dla mnie nowością: podejście do relacji, do życia i do bliskich.