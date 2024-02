Dzieło "Images of a Woman" autorstwa The Beatles sprzedane za gigantyczną kwotę

100 godzin razem

Wspólne dzieło Czwórki z Liverpoolu powstało podczas trwającej od 29 czerwca do 3 lipca 1966 roku trasy koncertowej w Tokio. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, w przerwach między koncertami i krótkimi przechadzkami po mieście, spędzali czas w jednym apartamencie hotelowym, dbając o swoje bezpieczeństwo w obliczu ogromnej już wówczas popularności wśród fanek na całym świecie. – Images of a Woman to prawdziwe odzwierciedlenie tych 100 godzin wspólnie spędzonych przez muzyków w japońskiej stolicy – przyznaje cytowana przez CNN specjalistka z domu aukcyjnego Chrisite’s, Casey Rogers. – Był to prawdopodobnie jeden z ostatnich momentów, kiedy spokojnie spędzali czas razem, bez goniących ich terminów i zobowiązań, które mogłyby oderwać ich od wspólnej pracy – dodaje.

Reklama

Proces powstawania obrazu był dokumentowany przez fotografa Roberta Whitakera, który potwierdza, że całość powstała w ciągu dwóch nocy. Muzycy zasiadali do wspólnego stołu i malowali po jednym rogu obrazu, podpisując ukończone fragmenty własnym nazwiskiem. – Przerywali malowanie, aby zagrać koncert, a potem od razu wracali do apartamentu, aby kontynuować dzieło – wspomina fotograf. – Nigdy nie widziałem ich tak skupionych i spokojnych jak w tamtych momentach – dodaje.

46 lat w Japonii

Ukończony obraz, znany też pod nazwą The Tokyo Painting, trafił do tokijskiego fan klubu grupy, a następnie został nabyty przez jego prezesa Tetsusaburo Shimoyama. Po śmierci Shimoyam’y, w 1989 roku, The Tokyo Painting przez ponad cztery dekady był własnością prywatnego kolekcjonera, Takao Nishino, przechowującego starannie spakowane płótno pod swoim łóżkiem. W 2012 roku dzieło The Beatles trafiło na wystawy Weiss Auctions w Nowym Jorku.

W ramach wyjątkowej aukcji prowadzonej corocznie przez Chrisite’s w Nowym Jorku, Londynie i Paryżu, obraz został wystawiony na sprzedaż 1 lutego 2024 roku i osiągnął trzykrotnie wyższą kwotę niż wstępnie prognozowano. – Eksponaty tej rangi są absolutnie wyjątkowe i mają niezwykłą wartość historyczną – przyznaje Casey Rogers – Obraz stworzony przez The Beatles trafił na aukcję wraz z innymi cennymi dziełami sztuki oraz pamiątkami związanymi z historią rock’n’rolla i sportu – wymienia.