Feministyczne oblicze "The Warriors". Słynny film ma nową adaptację

Nie można również pominąć znaczenia, jakie dla tej produkcji mają różnorodne muzyczne wpływy. Album balansuje między gatunkami, od hip-hopu, przez rock, aż po latynoskie rytmy, co pozwala na stworzenie unikalnej, wielowymiarowej narracji. Zresztą, Miranda i Davis otwarcie przyznają, że inspiracją dla „Warriors” były albumy koncepcyjne z lat 70., któych słuchacze mogli „usiąść na podłodze w salonie i czytać teksty piosenek z okładki winyla”.

„Warriors” – echa przeszłości, głos teraźniejszości

Adaptacja „Warriors” to nie tylko reinterpretacja kultowego filmu, ale również próba rozliczenia się z jego przestarzałymi elementami. W filmie z 1979 roku kobiety były tłem, sprowadzano je do stereotypowych ról. Miranda i Davis nie boją się otwarcie mówić, że ich wersja to „zemsta” za tamtą epokę, kiedy kobiety na gangsterskich zebraniach musiały siedzieć z tyłu, a w całości kobiece gangi nie miały wstępu. Teraz to właśnie kobiety dominują w narracji, ich głosy wybrzmiewają z całą mocą, stawiając opór zarówno literalnym, jak i metaforycznym zagrożeniom.

Nie bez znaczenia jest też postać Lauryn Hill, która w roli Cyrusa - liderki dążącej do pokoju - wnosi do opowieści autorytet i nadzieję. Jej charakterystyczny wokal nadaje narracji nową perspektywę, oddając emocje, które można odczuć jako głos doświadczonej kobiety, znającej zarówno ból, jak i triumf. To ważny sygnał: kobieca siła jest siłą odmienną, ale równie potężną.

Przyszłość „Warriors” - koniec czy początek?

Mimo że Miranda i Davis twierdzą, że „Warriors” nie jest planowane jako produkcja sceniczna, to trudno oprzeć się wrażeniu, że projekt ten ma potencjał na znacznie więcej. Historia, która przekształca męską narrację w pełen emocji głos kobiet, jest idealnym materiałem na współczesny musical. Jednak Lin-Manuel, świadomy sukcesu Hamiltona, wie, że czasem najpiękniejsze dzieła rodzą się w ciszy, poza blaskiem reflektorów. „Nie mogę przewidzieć, co świat zrobi z tym projektem” – powiedział w rozmowie z „The New York Times”, z nadzieją, że „Warriors” znajdzie swoją drogę do słuchaczy. Nie można wykluczyć ewentualnej adaptacji teatralnej w przyszłości – w końcu inspiracje duetu Lina-Manuela i Eisy sięgają takich klasyków jak „Jesus Christ Superstar” czy „The Lamb Lies Down on Broadway” zespołu Genesis, które zaczynały jako albumy, zanim trafiły na scenę.

Niezależnie od przyszłości, „Warriors”, Lin-Manuel Miranda i Eisa Davis udowadniają, że muzyka ma moc łączenia przeszłości i teraźniejszości i tworzenia czegoś zupełnie nowego. To projekt, który nie tylko przemawia do miłośników musicali, ale także do tych, którzy pragną usłyszeć w sztuce refleksję nad współczesnymi wyzwaniami. Choć opowiada o brutalnym świecie nowojorskich gangów, w jego sercu bije opowieść o sile i niezłomności kobiet. Dla Mirandy i Davis, a także dla słuchaczy, jest to podróż przez historię i współczesność, która stawia kobiety w centrum.